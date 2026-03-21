5 cortes de pelo para cabello ondulado

Un corte de cabello es una decisión muy difícil de tomar porque una mala elección lleva a que no luzcamos de la mejor manera. Es por esto que tienes que tomar en cuenta los consejos de los especialistas.

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Los cortes de cabello para pelo ondulado más recomendados en 2026 buscan resaltar la textura natural y controlar el volumen mediante el uso estratégico de capas. Es por esto que te vamos a contar las mejores opciones para ello.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para cabello ondulado?

Cortes en Tendencia

Shaggy ondulado: Este estilo con capas desiguales y flequillo es ideal para dar un aspecto desenfadado y casual. Es especialmente útil para el cabello fino, ya que aporta volumen en la coronilla.

Este corte es muy beneficioso.|Pinterest

Corte Butterfly (Mariposa): Se caracteriza por capas largas que enmarcan el rostro, permitiendo mantener el largo pero con mucho movimiento y una forma que recuerda a las alas de una mariposa.

Bob en cabello ondulado: Una opción elegante y práctica que puede llevarse a la altura de la mandíbula o los hombros. Las capas en este corte ayudan a distribuir el volumen lateral.

Corte Pixie: Para quienes buscan un cambio radical, el pixie ondulado aporta mucha personalidad y estiliza el cuello, dejando volumen en la parte superior para lucir la onda.

Este corte es fresco.|Pinterest

Largo con capas: Ideal para reducir el peso y el volumen excesivo en melenas muy densas, permitiendo que las ondas se formen de manera natural y con movimiento.

Consejos de Estilismo y Cuidado

Para que estos cortes luzcan mejor, los expertos de Kérastase y L'Oréal Paris sugieren:

Uso de productos ligeros: Aplicar mousses o geles para definir las ondas sin aportar rigidez.

Secado: Utilizar un difusor para potenciar la forma natural o dejar secar al aire después de retirar el exceso de humedad con una toalla de microfibra.

Protección nocturna: Dormir con fundas de almohada de satén ayuda a reducir el frizz y mantener la definición de la onda por más tiempo.