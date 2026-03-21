5 cortes de pelo para cabello ondulado
A la hora de un cambio de look es importante que mantengas el movimiento de tus rizos.
Un corte de cabello es una decisión muy difícil de tomar porque una mala elección lleva a que no luzcamos de la mejor manera. Es por esto que tienes que tomar en cuenta los consejos de los especialistas.
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Los cortes de cabello para pelo ondulado más recomendados en 2026 buscan resaltar la textura natural y controlar el volumen mediante el uso estratégico de capas. Es por esto que te vamos a contar las mejores opciones para ello.
¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para cabello ondulado?
Cortes en Tendencia
Shaggy ondulado: Este estilo con capas desiguales y flequillo es ideal para dar un aspecto desenfadado y casual. Es especialmente útil para el cabello fino, ya que aporta volumen en la coronilla.
Corte Butterfly (Mariposa): Se caracteriza por capas largas que enmarcan el rostro, permitiendo mantener el largo pero con mucho movimiento y una forma que recuerda a las alas de una mariposa.
Bob en cabello ondulado: Una opción elegante y práctica que puede llevarse a la altura de la mandíbula o los hombros. Las capas en este corte ayudan a distribuir el volumen lateral.
Corte Pixie: Para quienes buscan un cambio radical, el pixie ondulado aporta mucha personalidad y estiliza el cuello, dejando volumen en la parte superior para lucir la onda.
Largo con capas: Ideal para reducir el peso y el volumen excesivo en melenas muy densas, permitiendo que las ondas se formen de manera natural y con movimiento.
Consejos de Estilismo y Cuidado
Para que estos cortes luzcan mejor, los expertos de Kérastase y L'Oréal Paris sugieren:
Uso de productos ligeros: Aplicar mousses o geles para definir las ondas sin aportar rigidez.
Secado: Utilizar un difusor para potenciar la forma natural o dejar secar al aire después de retirar el exceso de humedad con una toalla de microfibra.
Protección nocturna: Dormir con fundas de almohada de satén ayuda a reducir el frizz y mantener la definición de la onda por más tiempo.