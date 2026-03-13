Estos son los cortes de pelo para tener rizos definidos en primavera

El pelo rizado necesita de cuidados para que puedan lucir definidos y no apelmazados. Es por esto que el corte de pelo juega un rol fundamental para que tu rostro luzca de la mejor manera.

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Los especialistas recomiendan optar por un estilo que brinde rizos definidos, elásticos, con volumen y movimiento. Así vas a poder tener una estructura con mucha personalidad y presencia.

¿Cuáles son los cortes de pelo para rizos?

Bob rizado

Este es un corte que no pasa de moda. Es elegido ya que realza el volumen natural del rizo sin perder estructura. Lo importante aquí es trabajar el perímetro y las capas internas para evitar el famoso “efecto triángulo”, ese que hace que el volumen se concentre solo en la parte inferior del cabello.

Queda muy bien en rizos sueltos o medios, con densidad fina o media. Los rostros beneficiados son los ovalados, en forma de corazón o cuadrados. Además, es una opción versátil que permite llevar el rizo con movimiento sin perder definición.

Versión XXL

Aquí nos encontramos con esta hermosa opción que ha sido utilizada por muchas celebridades. El secreto para un buen resultado es que se trabaje las capas rizo a rizo para equilibrar el volumen y mantener la forma.

Las capas son fundamentales ya que permiten que el caballo se mueva y que el peso no aplaste el rizo. Funciona muy bien en rizos medios o más cerrados y en cabellos con buena densidad. El resultado es una melena con movimiento que puede lucirse perfectamente al natural, secada al aire.

El shag rizado

En este caso tenemos un corte muy favorecedor si se lleva a cabo correctamente. Este se caracteriza por sus capas estratégicas, que aportan volumen, ligereza y una silueta muy dinámica.

Vas a lograr enmarcar el rostro y crear un efecto desenfadado que es muy utilizado. Por otro lado, es uno de los estilos que mejor ayuda a definir el rizo sin potenciar el encrespamiento. Queda muy bien en cabellos ondulados y rizados con densidad media. Y si quieres darle un toque aún más actual, una buena idea es combinarlo con un flequillo cortina, que aporta personalidad y un aire muy cool.