Adiós al pelo lacio: estos son los mejores peinados para el pelo rizado que rejuvenecen

Sin dudas el pelo rizado sigue siendo uno de los favoritos por lo que los peinados para este estilo juegan mucho con el volumen. Estas opciones son atrevidas, bonitos y cada rizo es único.

Puedes realizar grandes peinados ya sea que tengas el pelo rizado natural o que lo obtengas mediante las herramientas necesarias. Lo importante es que se juegue con las texturas.

Las ondas pueden realzarse con un simple scrunch y un poco de spray de sal marina. Y para las que tienen el pelo liso por naturaleza, también es posible conseguirlo con un rizador y productos de peinado que aporten movimiento y fijación.

¿Cuáles son los mejores peinados para el pelo rizado?

Peinado con diadema de trenzas

Uno de los primeros peinados es este estilo que queda perfecto con los rizos sueltos porque enmarcan la cara y una diadema trenzada para darle un toque elegante.

Moños semi recogidos

Luego tenemos esta opción que utiliza moños semi recogidos que son adorables. Es una gran idea para lucir un aire juvenil y renovado.

Rizos XXL semi recogidos

La longitud de los rizos XXL es espectacular, pero también lo es la altura, gracias a la coleta semi recogida.

Bun trenzado

Aquí nos encontramos con un buen peinado. Este moño trenzado tiene rizos sueltos dispersos, que caen en una delicada cascada. De ensueño.

El undercut rizado

Este estilo hace que tus rizos parezcan ligeros y a medida con un pequeño corte por debajo (si te fijas bien). Es fresco, contemporáneo y bonito.

Peinado rizado semi recogido con moño alto central

Las raíces pulidas y rizos definidos con mechas claras crean un volumen controlado, aire juvenil y desenfadado, ideal para realzar el rostro y el delineado felino.

Coleta rizada

Kiana Alexis luce una bonita melena rizada con este moño alto.

Estos son los mejores peinados para que tus rizos luzcan de la mejor manera y que el volumen sea parte de tus mejores eventos.