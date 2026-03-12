De ‘shaggy’ a ‘wolf cut': 7 cortes para potenciar tus rizos naturales

El cabello rizado ha ganado cada vez más protagonismo en el mundo de la belleza. Durante años muchas personas buscaban alisarlo o controlar su volumen, pero las tendencias actuales apuestan por respetar la textura natural de los rizos y elegir cortes que potencien su forma y movimiento.

En 2026, los estilistas coinciden en que los rizos bien trabajados pueden convertirse en uno de los rasgos más llamativos de un corte de pelo. Elegir el adecuado es clave para lograr un volumen equilibrado y menos frizz.

7 cortes de pelo ideales para realzar los rizos naturales

Los expertos señalan que los cortes con capas estratégicas ayudan a distribuir el peso del cabello y permiten que cada rizo se forme con mayor naturalidad. Por eso, estilos como el shaggy o el wolf cut se han vuelto tendencia en 2026. Estas son algunas de las opciones más favorecedoras para quienes tienen cabello rizado.



Shaggy rizado: es uno de los más populares para cabellos con textura. Se caracteriza por capas desordenadas que aportan volumen y ligereza. Según la estilista británica Sam McKnight, este estilo funciona muy bien con rizos porque permite que el cabello se mueva con naturalidad.

Wolf cut: este corte mezcla el mullet y el shag. Las capas más cortas en la parte superior crean volumen mientras que el largo se mantiene en la parte inferior, generando un look moderno y lleno de personalidad.

Bob rizado en capas: el clásico bob adaptado al cabello rizado es otra de las opciones favoritas. Las capas ayudan a evitar el efecto triangular que suele aparecer en este tipo de cabello, logrando una silueta más equilibrada.

Pixie rizado: para quienes buscan un cambio radical, el pixie también puede funcionar en cabello rizado. Con capas suaves en la parte superior, este corte permite lucir rizos definidos con un estilo fresco y moderno.

Corte en capas largas: las capas largas son ideales para quienes quieren mantener el largo del cabello pero controlar el volumen. Este tipo de corte distribuye mejor el peso y permite que los rizos se formen de manera más natural.

Curly fringe o flequillo rizado: el flequillo rizado se ha convertido en una tendencia fuerte en los últimos años. Este estilo enmarca el rostro y aporta personalidad al look sin necesidad de un cambio demasiado radical.

Corte redondeado para rizos: este corte mantiene una forma redondeada que respeta la estructura natural del cabello rizado. Es una opción muy utilizada por estilistas porque ayuda a mantener el volumen equilibrado en toda la cabeza.

¿Cómo elegir el mejor corte para cabello rizado según expertos?

Los especialistas en cuidado capilar señalan que no todos los rizos son iguales, por lo que el corte ideal dependerá del tipo de rizo, la densidad del cabello y la forma del rostro. La estilista de celebridades Lorraine Massey, creadora del método Curly Girl, explica que el secreto está en cortar el pelo respetando su forma natural.

Además, muchos profesionales recomiendan realizar el corte con el cabello seco o con su textura natural. Esta técnica permite ver cómo caen realmente los rizos y ajustar mejor las capas.