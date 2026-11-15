Qué color de máscara debes usar para suavizar la mirada después de los 50

Si hay algo que todas las mujeres quieren lograr es poder verse jóvenes siempre, y para eso, suelen recurrir a diversos productos de cosmética para poder aplicarse sobre el rostro y así ocultar algunas imperfecciones que pueden aparecer en el rostro como las arrugas o las líneas de expresión. Pero, antes de aplicar cualquier producto, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones, y es que los expertos, recomendaron cuál es la máscara que deberás usar si quieres realzar la mirada después de los 50 años.

A medida que van pasando los años, se van notando algunas señales claras del envejecimiento, como las arrugas en la zona del rostro, las patas de gallo sobre las líneas de los ojos y demás; y esto se puede ver reflejado en la mirada del rostro, por lo que es clave destacar los ojos, lo que ayudará a quitar algunos años de encima. Y para ello, existen todo tipo de productos de cosmética que son fundamentales y que las mujeres usan a diario.

Por qué es importante realzar la mirada

Por si no lo sabías, es fundamental poder realzar la mirada a una cierta edad, especialmente después de los 50 años, teniendo en cuenta que esto será clave para rejuvenecer el rostro, proyectar una frescura y armonizar las facciones sin endurecer la expresión; por lo que hay una máscara que podrás usar para poder suavizar la mirada y que no se noten demasiado las imperfecciones.

Cuál es la máscara que ayuda a suavizar la mirada

Como con el paso del tiempo, la piel de los párpados pueden volverse más fina, presentar pliegues y perder algo de firmeza, los expertos en maquillaje recomendaron que una máscara que podrán usar las mujeres y que consiste en optar por tonos marrones que generarán un contraste mucho más suave, pero conservan la profundidad para enmarcar la mirada.

Por otro lado, el secreto está en la ubicación y el grosor del trazo; por lo que deberás elegir un lápiz cremoso que se deslice con facilidad, sin tener que tirar de la piel; trazar una línea muy fina a ras de las pestañas superiores. A su vez, la máscara marrón definirá perfectamente las pestañas, ofreciendo un acabado menos dramático que la negra.