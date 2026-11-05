Adiós negro y gris: este es el eyeliner que levanta la mirada después de los 50

El eyeliner que puede ayudar a levantar visualmente la mirada después de los 50 años es el marrón, especialmente en tonos chocolate, café y bronce. A diferencia del negro intenso y del gris, permite definir los ojos con menos contraste y conseguir un acabado más difuminado.

Algunas técnicas de maquillaje buscan evitar las líneas demasiado rígidas y los trazos gruesos que pueden endurecer la expresión. La clave está en acompañar con sombras marrones y trabajar el trazo hacia el extremo exterior del párpado. Los tonos tierra ofrecen una opción versátil para conseguir profundidad.

¿Cómo aplicar el eyeliner marrón para levantar la mirada después de los 50 años?

El primer paso es elegir un lápiz cremoso en tono chocolate o café, que permita deslizarse con facilidad y difuminarse antes de fijarse. En lugar de dibujar una línea gruesa sobre todo el párpado, conviene concentrar el producto cerca de las pestañas superiores.

Para conseguir un efecto visual ascendente, se puede seguir esta técnica:

Delineado superior: traza una línea fina desde la mitad del párpado hacia el extremo exterior, siguiendo la dirección natural de las pestañas. Extremo elevado: prolonga el trazo ligeramente hacia arriba, sin alargarlo demasiado. Difuminado: utiliza un pincel pequeño para suavizar el borde y evitar que quede una línea demasiado marcada. Pestañas inferiores: si deseas definirlas, aplica una cantidad mínima de marrón en el extremo externo y difumina.

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo editorial y sus contenidos educativos sobre técnicas de maquillaje, es una referencia para aprender a trabajar los delineados y las transiciones de color. Su enfoque de difuminado resulta útil para conseguir un acabado más natural.

¿Qué sombras marrones combinan con el eyeliner para rejuvenecer los ojos?

Las sombras en tonos marrones permiten completar el delineado y aportar dimensión. La elección del color dependerá del efecto que se quiera conseguir:

Marrón claro o topo: ideal para marcar suavemente la cuenca y dar profundidad sin oscurecer demasiado.

ideal para marcar suavemente la cuenca y dar profundidad sin oscurecer demasiado. Chocolate: aporta definición en la esquina exterior y combina especialmente bien con un lápiz del mismo tono.

aporta definición en la esquina exterior y combina especialmente bien con un lápiz del mismo tono. Bronce satinado: refleja la luz y puede aplicarse en el centro del párpado móvil para dar luminosidad.

refleja la luz y puede aplicarse en el centro del párpado móvil para dar luminosidad. Caramelo: funciona como tono de transición y ayuda a integrar los colores mediante un difuminado suave.

La maquilladora Bobbi Brown, conocida por su filosofía de maquillaje natural y por el uso de tonos que realzan los rasgos, es otra referencia profesional para este tipo de propuestas. La idea es evitar el exceso de producto y adaptar la intensidad a cada forma de ojo.

El resultado no depende únicamente del color: un trazo fino, una sombra bien difuminada y una aplicación ascendente pueden cambiar la expresión de la mirada. Así, el marrón se convierte en una alternativa elegante al negro y al gris para renovar el maquillaje después de los 50 años.