El producto más importante dentro del mundo de la moda es el perfume, que se caracteriza por existir desde hace miles de años y que con el paso del tiempo, se ha transformado en algo indispensable en el día a día y cuya fragancia tendrá la capacidad de perdurar durante varias horas en la piel. Por si no sabías, si te encuentras buscando un nuevo perfume, tienes que saber que hay una fragancia de mujer que huele a lujo y es ideal para sentirte bien.

El perfume existe desde hace miles de años y si bien antes hacía referencia a una sustancia aromática que se quemaba para desprender un olor agradable, con el paso del tiempo pasó a convertirse en el producto de moda más importante de todas. Nos encontramos fragancias que son tanto para mujeres como hombres, y que se compone de varias notas que harán una fragancia única y que no puede faltar en la vida de alguien que quiere lucir elegante.

Hay que hacer una distinción entre los perfumes frescos y ligeros, que tienen un encanto indiscutible, pero las que están en vigencia en esta temporada, son las fragancias especiadas, amaderadas y cálidas; las cuales están conquistando el lugar entre aquellas mujeres que quieren aromas con mayor personalidad. Por eso, es que hay una fragancia que será clave y que te permitirá oler a lujo y sentirte elegante.

Cuál es el perfume de mujer que huele a lujo

El perfume de mujer que será tendencia en esta temporada y que tiene como principal ingrediente al azafrán es ‘Essencial Safran’, la nueva propuesta de Natura, que se caracteriza por ser una combinación poco convencional, como el azafrán y el ishpink; que son dos ingredientes de territorios distintos que crearán una experiencia olfativa única. El atractivo está en la versatilidad; adquiriendo un carácter sensual, misterioso y elegante.

Cuáles son los dos ingredientes de este perfume

Los ingredientes que están detrás de este perfume ‘Essencial Safran’ de Natura son el azafrán, apreciado en la perfumería por la rareza y la tradición, conocido también como oro rojo y que aportará una identidad especiada y que se combina con ishpink, de origen amazónico y cuya combinación conecta la tradición de la perfumería árabe con la biodiversidad brasileña.