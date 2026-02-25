Esta es la fruta que elimina las cucarachas de tu casa en menos de una semana

La plaga de las cucarachas realmente es una de las más molestas para las personas. En sí, este animalito está asociado con la suciedad o la repugnancia, por ello que aparezcan alrededor o entre tus cosas, es un tema que causa enfado e incomodidad. Sin embargo podrías usar un plátano y un limón y tus problemas desaparecerán.

¿Cómo puedes erradicar las cucarachas de tu cocina?

En el mercado se venden pesticidas que se indican ser efectivos, pero tienen un alto impacto en el ambiente. Por ello muchas personas están regresando a los remedios caseros para este tipo de problemas y otros tantos dentro del hogar. Se gasta poco, es efectivo y es amable con el ecosistema de tu casa. Por ello, algunos indican que este truco del plátano y el jugo de limón es altamente recomendado.

Algunas investigaciones y opiniones de expertos en entomología, el plátano contiene compuestos naturales que atraen a estas plagas, las cuales pueden ser eliminadas con un correcto sistema de trampas. Por ello, el limón es el que completaría este procedimiento que sería acertado utilizar si tienes el problema en casa.

@revistacelebra #RevistaCelebra| El limón NO solo es para el agua fresca... ¡También espanta cucarachas! 🤯 Prueba estos 3 métodos y dile adiós naturalmente 🧼🍋 #TrucoConLimón #CucarachasFuera #LimpiezaNatural #TikTokTips #RemediosCaseros #LimpiezaEfectiva #CucarachasNoGracias #AromaterapiaNatural ♬ sonido original - Revista Celebra

¿Cómo se arma la trampa para cucarachas con el plátano y el limón?

El sistema es extremadamente sencillo, pues basta con:

Colocar un plátano maduro en un recipiente alto para atrapar a las cucarachas es una situación que provoca que estos animalitos sean envueltos por los aromas del plátano.

es una situación que provoca que estos animalitos sean envueltos por los aromas del plátano. Con esto, quedan en la trampa pues los aromas y elementos hacen atractivo el acercarse al recipiente.

al recipiente. Sin embargo, si aplicas el mismo procedimiento con el limón, pasaría lo contrario, pues este hace que las cucarachas sean repelidas, pues no soportan el aroma.

pues no soportan el aroma. Por ello, se recomienda revisar todos los días las trampas y cambiar los frutos cada dos días.

En resumen, lo que se busca con estos elementos es reducir la población de cucarachas de forma importante. Por ello, puedes aplicar el sistema del plátano o el limón, para evitar someter tus cocinas o alacenas a procedimientos químicos fuertes de otros elementos como sprays.