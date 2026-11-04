Este es el uso que se le da al romero y que pocos conocen

Las varices son marcas que llegan a las piernas para provocar incomodidad por el ámbito estético, pero sobre todo por generar pesadez, inflamación y cansancio en las piernas al final de tus actividades diarias. Por ello, algunos recomiendan una combinación con base en el romero, lo cual ayudará ante las ya mencionadas incomodidades. Así se prepara y así se coloca esta mezcla casera en las piernas afectadas.

Ventaneando | Programa completo 4 de noviembre de 2026

¿Por qué conviene usar romero para aliviar las varices?

Gracias a sus propiedades naturales, el romero aporta efectos antiinflamatorios y analgésicos, estimula el flujo sanguíneo y funciona con acción antioxidante y protector vascular. Es por eso que la fitoterapia (disciplina terapéutica con plantas) indica este método como sumamente efectivo para ayudar a tus piernas con las molestas varices.

¿Cómo se prepara el romero para aliviar las varices?

Ingredientes

Cuatro a cinco ramas de romero fresco

250 mililitros de alcohol etílico (70° o 96°)

Un frasco de vidrio oscuro o esterilizado

Realización

Lava muy bien las ramas de romero para eliminar el polvo y posteriormente sécalas completamente con un paño limpio. Esto para evitar que el agua diluya la mezcla.

Introduce las ramas troceadas en el frasco vidrio y echa el alcohol hasta cubrir por completo el romero.

Tapa bien el frasco y déjalo macerar en un lugar fresco y oscuro durante 15 a 21 días… agitándolo levemente cada dos días.

Ya que la mezcla se maceró, el líquido se cuela y se guarda en un envase con tapa. Dejarlo en el refrigerador aporta una sensación más intensa de frescura.

¿Cómo se aplica la mezcla de romero para combatir varices?

Se recomienda que las siguientes instrucciones las apliques con masajes diarios.