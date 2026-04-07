Haz este truco para limpiar FÁCIL la campana de tu cocina; no te compliques

La limpieza es un ámbito que tiene sus matices bastante interesantes en el mundo del hogar. Por supuesto, uno de los espacios donde más énfasis se pone es en la cocina. Este sitio requiere de cuidados particulares para mantenerlo en buen estado, por lo que en esta ocasión los consejos son para limpiar de la mejor manera la campana que va encima de tu estufa.

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¿Por qué la campana es tan difícil de limpiar?

En una entrega más de limpieza con remedios caseros, lo que se busca recomendar es el tema de la campana de la cocina. Por el evidente uso que se le da, es normal que termine realmente sucia. Ante eso, muchas veces se acude a productos que contienen una cantidad inmensa de químicos o que son realmente caros.

Sin embargo, los defensores de los remedios caseros siempre tienen en mente la utilización de ingredientes que por lo general están al alcance de la alacena. O en su defecto, que se deben buscar pero con precios totalmente accesibles. En ese sentido, también se advierte que este tipo de tareas requieren de la constancia al momento de limpiar, pues los milagros en ocasiones no llegan.

En ese sentido, aquí se recomienda limpiar la campana una vez por semana. Si lleva más tiempo sin intervención de limpieza, la situación será mucho más complicada. Si la suciedad no sale a la primera, se recomienda probar una segunda ocasión o en su defecto… dejar que la solución actúe por un tiempo más prolongado.

¿Qué lleva y cómo se hace la mezcla para limpiar la campana de la cocina?

Los dos ingredientes clave para pensar en la limpieza de tu cocina son el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco. Y esta es la manera en la que se pueden usar para dejar reluciente la campana de la cocina.

Ingredientes

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Una taza de agua caliente

Media taza de vinagre blanco

Una esponja o fibra suave

Un trapo limpio

#cleaninghacks #limpiando #cleaningtips #antesydespues #trucosdelimpieza #cocina ♬ sonido original - Tamara @lasprincesasdetamara Truco para una limpieza a fondo de la campana sin esfuerzo✨ Para los filtros: 1️⃣ Cubre el filtro con bicarbonato. 2️⃣ Añade vinagre de limpieza y deja que burbujee. 3️⃣ Un poco de jabón de platos y frota suavemente con un cepillito. 4️⃣ Enjuaga con agua muy caliente. Resultado inmediato. Para la campana: 5️⃣ Hierve 2 ollas de agua con 1 vaso de bicarbonato en cada una + un chorrito de limón. 6️⃣ Déjalo actuar 1h y media para que suelte toda la grasa. 7️⃣ Retira restos con quitagrasas y un trapo. 8️⃣ Termina con papel de cocina + una gota de aceite corporal de bebé para que brille y tarde más en ensuciarse. ✨ Guárdate este método porque funciona de maravilla. Y sígueme para más trucos reales de limpieza. #limpieza

Preparación y aplicación