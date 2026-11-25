Para poder lograr la armonía en los espacios, no sólo hay que acudir a una buena limpieza y un orden en el hogar, sino que hay una técnica milenaria que consiste en que todos los ambientes estén ordenados y contribuyan así al bienestar. Estamos hablando del Feng Shui, una práctica milenaria que tiene como objetivo que todos sus elementos estén ordenados y atraer la abundancia y la prosperidad al hogar, y en este caso, recomendó cuáles son las cinco frutas que debes poner en la mesa para atraer la fortuna.

El Feng Shui es una antigua filosofía china, de hace millones de años, que tiene como objetivo armonizar los espacios mediante la distribución de los objetos, los elementos naturales y los colores; y en el cual, cada ambiente tendrá un significado particular. Es el caso del comedor o living, y es que se relaciona este lugar con la alimentación, la prosperidad y el bienestar familiar.

Qué representan las frutas para el Feng Shui

Si hay algo que se suele colocar seguido en las mesas del comedor es un frutero con diversas frutas y es que no sólo aportará color, y frescura, sino que para el Feng Shui tiene un fuerte valor simbólico, teniendo en cuenta que toma en cuenta sus tonalidades, sus formas, y sus características se relacionan con la abundancia, la prosperidad y la energía. Por eso, es que estas son las frutas que debes colocar en el comedor.

5 frutas que debes tener en el living, según el Feng Shui para atraer la prosperidad

Naranjas y mandarinas: gracias a su forma redonda y color anaranjado, están relacionadas con el oro, la riqueza y la buena suerte; y su aroma cítrico aportará sensación de frescura y vitalidad

gracias a su forma redonda y color anaranjado, están relacionadas con el oro, la riqueza y la buena suerte; y su aroma cítrico aportará sensación de frescura y vitalidad Manzanas rojas: se vinculan con la paz, la tranquilidad familiar y la armonía. Se trata de una de las alternativas más elegidas para representar el bienestar dentro del hogar