El mundo de los remedios caseros realmente es una increíble oportunidad de aplicación de elementos naturales que se han convertido en rutinas inamovibles para muchas personas. En ese sentido, el universo de la belleza también recibe constantes consejos para el cuidado de la piel o el cabello. En este caso, para esta temporada de frío se recomienda esta mascarilla de miel, la cual tiene el objetivo de cuidar el brillo y suavidad de tu melena.

¿Por qué tu cabello necesita una mascarilla de miel en temporada de frío?

Muchos de los expertos en el tema de la belleza, indican que esta temporada pueden presentarse complicaciones por los elementos climáticos. Se indica que por culpa de la humedad, de los cambios bruscos de temperatura (caliente y frío entre lo que ocurre en tu hogar y fuera de él)... se reseca la fibra capilar y se debilita el cuero cabelludo.

Es por eso que la miel se convierte en un elemento que puede sacarte verdaderamente del problema. Hay registros que desde hace cientos de años se ha utilizado este elemento natural en el mundo de la belleza. Se presumen propiedades antibacterianas, calmantes y aspectos cicatrizantes que tienen un alto impacto en tu piel.

Y específicamente en lo que ocurre con tu cabello cuando la miel interviene, se destacan los aspectos contra el daño del envejecimiento y los antioxidantes. Por ello, se te anima a crear esta sencilla pero efectiva mascarilla donde también usarás plátano. Todo esto con el objetivo de lograr una melena mucho más suave, brillante y gruesa de fortalecimiento.

¿Cómo hacer una mascarilla de cabello con miel y plátano?

El plátano contiene vitamina E y zinc, características que contribuyen a la regeneración de las células del pelo… tal como la miel.

Ingredientes

Mitad de un plátano macho

Tres cucharadas y media de miel

Realización y aplicación de la mascarilla

Para no concretar un batidillo, trata de mezclar estos dos ingredientes de la manera más homogénea posible.

Ya que esté lista tu combinación, masajea suavemente de medios a puntas y deja reposar de 10 a 30 minutos.

Finalmente, lava el pelo de manera normal, recomendándose usar agua tibia en grandes cantidades.