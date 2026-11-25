El cierre del año es el momento idea para hacer una pausa, ordenar los espacios físicos y renovar la atmósfera de nuestra vivienda. Dentro de las tradiciones de bienestar y armonía en el hogar, poner un vaso con agua y sal gruesa en casa es uno de los métodos más sencillos y populares para simbolizar la absorción de energías pesadas, tensiones acumuladas y estancamientos antes de dar la bienvenida al 2027.
En diversas corrientes como el Feng Shui y las prácticas tradicionales de limpieza energética, la sal marina o de grano se asocia con la purificación y la neutralización de cargas densas, mientras que el agua actúa como un elemento receptor y transmutador.
5 lugares clave donde debes poner un vaso con agua y sal gruesa en tu casa
- Detrás de la puerta principal de entrada
Ubicar el vaso en una esquina discreta detrás de la puerta principal actúa como un filtro simbólico que ayuda a limpiar la energía antes de que circule por el resto de las habitaciones.
- En una esquina de la sala o espacio de convivencia
Colocar el vaso en un rincón poco visible, por ejemplo, junto a una maceta grande o detrás del sofá principal, contribuye a mantener un ambiente ligero, armonioso y libre de discusiones durante los últimos días del año.
- Debajo de la cama o en la mesa de noche
Situar el vaso cerca de la cabecera ayuda a simbolizar la descarga del estrés y el cansancio mental mientras duermes, favoreciendo un despertar más tranquilo.
- En el espacio de trabajo o estudio en casa
Poner un vaso con agua y sal en una esquina del escritorio o en una repisa cercana ayuda a despejar bloqueos creativos y preparar el terreno energético para los nuevos proyectos de 2027.
- En las esquinas oscuras o zonas con poca ventilación
Colocar un vaso en alguno de estos puntos muertos durante los últimos días de diciembre permite movilizar la atmósfera de la casa y devolverle frescura a los espacios olvidados.