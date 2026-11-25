El cierre del año es el momento idea para hacer una pausa, ordenar los espacios físicos y renovar la atmósfera de nuestra vivienda. Dentro de las tradiciones de bienestar y armonía en el hogar, poner un vaso con agua y sal gruesa en casa es uno de los métodos más sencillos y populares para simbolizar la absorción de energías pesadas, tensiones acumuladas y estancamientos antes de dar la bienvenida al 2027.

En diversas corrientes como el Feng Shui y las prácticas tradicionales de limpieza energética, la sal marina o de grano se asocia con la purificación y la neutralización de cargas densas, mientras que el agua actúa como un elemento receptor y transmutador.

5 lugares clave donde debes poner un vaso con agua y sal gruesa en tu casa

Detrás de la puerta principal de entrada

Ubicar el vaso en una esquina discreta detrás de la puerta principal actúa como un filtro simbólico que ayuda a limpiar la energía antes de que circule por el resto de las habitaciones.

5 lugares clave donde debes poner un vaso con agua y sal gruesa antes de que termine 2026 para limpiar tu hogar 5 lugares clave donde debes poner un vaso con agua y sal gruesa antes de que termine 2026 para limpiar tu hogar

En una esquina de la sala o espacio de convivencia

Colocar el vaso en un rincón poco visible, por ejemplo, junto a una maceta grande o detrás del sofá principal, contribuye a mantener un ambiente ligero, armonioso y libre de discusiones durante los últimos días del año.

Debajo de la cama o en la mesa de noche

Situar el vaso cerca de la cabecera ayuda a simbolizar la descarga del estrés y el cansancio mental mientras duermes, favoreciendo un despertar más tranquilo.

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En el espacio de trabajo o estudio en casa

Poner un vaso con agua y sal en una esquina del escritorio o en una repisa cercana ayuda a despejar bloqueos creativos y preparar el terreno energético para los nuevos proyectos de 2027.

En las esquinas oscuras o zonas con poca ventilación

Colocar un vaso en alguno de estos puntos muertos durante los últimos días de diciembre permite movilizar la atmósfera de la casa y devolverle frescura a los espacios olvidados.