La salud de tus plantas es algo que te puede interesar en demasía, por ello debes prestar atención a ciertos consejos que se dan en la red o distintos espacios de divulgación. En el caso de este artículo, algunos practicantes de los remedios caseros recomiendan usar el agua de arroz para fortalecer las diferentes plantitas que tengas. Aprende de qué va el aporte de este líquido y cómo puedes usarlo de manera correcta.
¿Por qué recomiendan usar el agua de arroz para la salud de tus plantas?
Al momento en que lavas o hierves el agua de arroz, se conservan elementos como carbohidratos o almidón, además de minerales como magnesio, fósforo o potasio. Situación que se traduce en pequeños beneficios para la estimulación de la actividad microbiana en las plantas. Se indica que funciona como un tónico suave y gratuito para plantas de interior, ornamentales y de cultivo en huerto en etapas de crecimiento.
¿Cómo hacer agua de arroz para ponerle a tus plantas?
La mezcla debe concretarse con un lavado de arroz en crudo… siempre sin aceite ni sal. O si hierves, espera hasta que el agua esté fría para utilizarla en plantas.
- Obtén el líquido - En un recipiente pondrás una taza de arroz y 2 de agua limpia. Dejarás reposar un par de minutos mientras le mueves esporádicamente hasta que el agua se torne blanquecina. Ya que se logre dicha situación, pasarás el resultado en una jarra, solamente con el líquido.
- Diluye tu resultado - Para evitar un exceso de elementos, se recomienda diluir a partes iguales con agua limpia.
- Riega moderadamente - Sin excederte en el derramamiento del líquido en hojas, se recomienda regar la tierra alrededor de la base de la planta. Usa la cantidad de agua que utilizas de manera regular en tus riegos, evitando querer “nutrir” más con este tipo de sustrato natural.
- Temporalidad - Los expertos indican que tampoco es ideal usarlo tan frecuentemente. Tú debes prestar atención al resultado ante un primer riego. Pero se recomienda efectuar esta técnica cada 2 o 4 semanas, mientras le pones el agua que normalmente usas el resto de las ocasiones.