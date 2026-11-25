La salud de tus plantas es algo que te puede interesar en demasía, por ello debes prestar atención a ciertos consejos que se dan en la red o distintos espacios de divulgación. En el caso de este artículo, algunos practicantes de los remedios caseros recomiendan usar el agua de arroz para fortalecer las diferentes plantitas que tengas. Aprende de qué va el aporte de este líquido y cómo puedes usarlo de manera correcta.

¿Por qué recomiendan usar el agua de arroz para la salud de tus plantas?

Al momento en que lavas o hierves el agua de arroz, se conservan elementos como carbohidratos o almidón, además de minerales como magnesio, fósforo o potasio. Situación que se traduce en pequeños beneficios para la estimulación de la actividad microbiana en las plantas. Se indica que funciona como un tónico suave y gratuito para plantas de interior, ornamentales y de cultivo en huerto en etapas de crecimiento.

¿Cómo hacer agua de arroz para ponerle a tus plantas?

La mezcla debe concretarse con un lavado de arroz en crudo… siempre sin aceite ni sal. O si hierves, espera hasta que el agua esté fría para utilizarla en plantas.