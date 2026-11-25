La estética de Old Money, caracterizada por el lujo silencioso, las líneas limpias y la atemporalidad, ha transformado por completo las preferencias de belleza actuales. Lejos de las extensiones extralargas o los adornos llamativos, la verdadera sofisticacipon hoy se refleja en llevar uñas cortas perfectamente cuidadas, con cutículas hidratadas y esmaltes en gamas neutras.

La gran ventaja de trabajar con tonos nude, blanco lechoso o beige rosado sobre uñas naturales cortas es que funden el color de la placa con el tono de la piel, creando una ilusión óptica que alarga visualmente los dedos y aporta pulcritud inmediata para cualquier ocasión, desde la oficina hasta un evento formal.

5 diseños de uñas cortas estilo Old Money

Manicura Soap Nails con brillo espejo

Se aplica una base niveladora en tono rosado traslúcido muy suave que unifica el color natural de la uña sin cubrirla por completo, sellada con una capa generosa de brillo efecto gel.

Manicura Soap Nails con brillo espejo Manicura Soap Nails con brillo espejo

Micro French clásica en tono marfil suave

Sobre una base natural en tono beige claro o rosa empolvado, se traza una línea ultradelgada en blanco marfil o crema siguiendo la curva natural del borde libre de la uña.

Micro French clásica en tono marfil suave Micro French clásica en tono marfil suave

Blanco lechoso cremoso uniforme

Dos capas delgadas de esmalte blanco lechoso con acabado cremoso y brillante que difuminan la línea de crecimiento de la uña, logrando un aspecto pulcro y uniforme en toda la mano.

Blanco lechoso cremoso uniforme Blanco lechoso cremoso uniforme

Efecto glaseado perlado en tono arena o champán

Sobre una base sólida en tono arena, crema o nude cálido, se pule una capa ligera de polvo efecto perla satinada antes de aplicar el brillo protector, evitando partículas gruesas de diamantina.

Efecto glaseado perlado en tono arena Efecto glaseado perlado en tono arena

Media luna minimalista en tono topo o café suave

Se pinta toda la uña con un esmalte nude rosado natural y se dibuja un arco muy fino en tono gris topo, café con leche o dorado apagado justo en el borde de la cutícula.

Para que tus uñas cortas luzcan impecables y estilicen tus manos, elige la forma adecuada, prioriza la salud de tu cutícula y busca el tono nude ideal para tu subtono de piel.