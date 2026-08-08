Adiós a la televisión en la sala: así es la nueva tendencia que conquista los hogares

La televisión dejó de ser la única opción para disfrutar películas, series y videojuegos en la sala, pues en este 2026 hay una nueva tendencia que las reemplaza por completo y cada vez más conquista los hogares, donde le puedes decir adiós a las ventanas con este material que deja entrar la luz y evita miradas indiscretas en casa.

La tendencia no implica que las pantallas tradicionales hayan desaparecido, sino que existen nuevas formas de integrar el entretenimiento sin convertir el muro principal de la sala en un espacio ocupado permanentemente por el dispositivo, como los 5 tapetes que transformarán tu comedor sin gastar en una remodelación.

La tendencia que reemplaza a la televisión

En 2026, los proyectores son las nuevas propuestas de entretenimiento, ideales para mantener las paredes libres cuando el dispositivo no se usa. Hay algunas opciones en el mercado que pueden proyectar hasta 100 pulgadas de distancia y colocarse sobre una mesa, el piso o diferentes superficies gracias a su diseño portátil.

En 2026, los proyectores son las nuevas propuestas de entretenimiento.|Pinterest

Otra de las opciones son los proyectores de tiro ultracorto, los cuales necesitan mucha menos distancia entre el aparato y la superficie de proyección. Es una de las alternativas más modernas, debido a que combina imágenes grandes, funciones inteligentes y sistemas de audio en equipos compactos.

Así puedes decorar la sala sin la televisión

Al eliminar o quitar el televisor de la sala, deja un gran espacio para decorar con otros elementos, como lo son cuadros, fotografías, repisas, libros o una pieza de gran tamaño, que se puede dejar durante el día, pero remover por la noche para proyectar series o películas.

Cabe mencionar que algunos dispositivos incluyen funciones que van más allá de proyectar películas o series. En el mercado hay opciones que se pueden utilizar para videojuegos, fotografías y contenido de streaming. Asimismo, crear un ambiente relajante con iluminación o fotografías, lo que convierte al aparato en un elemento que puede integrarse con la decoración cuando no se reproduce contenido audiovisual.