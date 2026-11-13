¿Conoces a un fan de Kpop Demon Hunters y quieres sorprenderlo esta Navidad? ¡Una sudadera personalizada con sus personajes favoritos es la opción ideal! Se trata de un regalo original y súper lindo. Bajo esta línea, aquí te compartimos 4 plantillas de estampas navideñas de las Guerreras Kpop, listas para imprimir y decorar tu prenda favorita. Lo mejor de esta idea es que la puedes hacer tú mismo, lo que la hace un detalle verdaderamente único.

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4 estampas navideñas de Kpop Demon Hunters para imprimir y estampar sudaderas para Navidad

Cada plantilla ofrece un diseño único, con las Guerreras Kpop luciendo looks navideños, además de otros elementos de la temporada, como luces brillantes, bastones de caramelo y muchos regalos. Echa un vistazo y descarga el que más te guste.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo imprimir las estampas para personalizar y estampar sudaderas de Kpop Demon Hunters?

Tener tus prendas personalizadas es más sencillo de lo que crees. Elige el diseño que más te guste y descárgalo directamente a tu teléfono u ordenador. Posteriormente, ajusta el tamaño en un archivo digital e imprímelo sobre papel transfer. Esto es muy importante ya que, precisamente, es este tipo de papel el que se utiliza para transferir el diseño a la tela.

Una vez que tengas tu impresión, recorta la estampa, colócala sobre la prenda limpia y seca y apóyate de una plancha para ropa o una prensa térmica para estampar el diseño. Finalmente, deja enfriar, retira el papel protector y listo. Tendrás una sudadera o playera personalizada para regalar esta Navidad. Lo mejor de esta idea es que se puede replicar con cualquier otro personaje.