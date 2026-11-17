Vivir en una vivienda con pocos metros cuadrados no significa renunciar a un comedor, un sofá amplio o una zona de trabajo, ya que hay un secreto para ganar espacio en una casa pequeña, según expertas en decoración. También puedes darle un aspecto de revista a tu sala pequeña con estos 4 muebles que puedes comprar en el Buen Fin.

En un artículo publicado por ¡HOLA!, dos arquitectas compartieron 10 recomendaciones para mejorar la amplitud visual y la funcionalidad de los interiores. Entre sus propuestas destaca una que contradice la creencia de que los departamentos reducidos necesitan exclusivamente mobiliario pequeño. Mientras que esto puedes hacerlo con una esquina vacía de la sala.

Este es el verdadero secreto para ganar espacio en una casa pequeña, según expertas en decoración Este es el verdadero secreto para ganar espacio en una casa pequeña, según expertas en decoración (Pinterest)

¿Cómo elegir mobiliario para una casa pequeña?

La primera recomendación consiste en evitar la acumulación de artículos de dimensiones pequeñas. Las arquitectas explican que una habitación con demasiadas piezas puede transmitir fragmentación y desorden visual. En cambio, proponen seleccionar elementos protagonistas que respondan a las necesidades de cada habitación.

El comedor también puede integrarse con otras áreas cuando no existe superficie suficiente para una habitación independiente. Una de las alternativas que mencionan consiste en incorporar una isla de buenas dimensiones dentro de la cocina.

Trucos para ampliar la casa pequeña

Otro recurso consiste en aprovechar los reflejos de materiales como el acero inoxidable, los espejos y los acabados de alto brillo. Las arquitectas explican que estas superficies ayudan a generar profundidad visual y a desdibujar los límites de una habitación.

La iluminación también cumple una función importante en la percepción de las dimensiones. El estudio propone combinar luz ambiental con puntos específicos para destacar determinadas áreas y crear profundidad.

Las puertas correderas representan otra alternativa cuando una división tradicional limita la distribución. Las especialistas mencionan sistemas que desaparecen dentro de los muros y cerramientos de vidrio con estructuras metálicas.