Con el paso del tiempo, las necesidades de la piel y los rasgos del rostro evolucionan, lo que invita a adaptar la rutina de maquillaje para potenciar la frescura natural. En el caso de los ojos verdes, elegir los tonos adecuados resulta fundamental para resaltar su luminosidad única sin endurecer la expresión ni marcar las líneas de expresión propias de la madurez.

Aunque el delineador negro ha sido históricamente un básico indiscutible del neceser, los expertos en maquillaje advierten que, a partir de los 50 años, este color puede generar un contraste demasiado rígido que apaga la mirada. Optar por tonalidades más cálidas y suaves permite definir el contorno del ojo con elegancia, logrando un efecto rejuvenecedor y mucho más armonioso.

¿Cómo cuidar el contorno de ojos?

Para cuidar el contorno de ojos y mantener la piel firme e hidratada, aplica una pequeña cantidad de crema específica mediante suaves toques con el dedo anular, desde el lagrimal hacia las sienes. Evita arrastrar o estirar la zona, ya que es extremadamente fina y propensa a la flacidez. Incorpora diariamente protección solar para prevenir la aparición de manchas y arrugas prematuras. Asimismo, asegúrate de desmaquillar el área con suma delicadeza utilizando productos suaves y complementa tus hábitos durmiendo las horas necesarias para evitar la retención de líquidos y la formación de ojeras.

Maquillaje

¿Qué eyeliner usar a los 50 años si tiees ojos verdes?

A partir de los 50 años, la piel del rostro y el contorno de los ojos experimentan cambios de textura y elasticidad que invitan a adaptar las técnicas de maquillaje. En el caso específico de las mujeres con ojos verdes, el conocido maquillador David Deibis aconseja evitar por completo el uso del eyeliner de color negro. Según el experto, este tono tan clásico genera un contraste demasiado rígido que tiende a endurecer drásticamente las facciones, empequeñecer la mirada y acentuar las líneas de expresión o la flacidez del párpado.

Ojos verdes ((Especial/Pinterest))

En su lugar, el especialista recomienda apostar por alternativas que aporten luminosidad y profundidad de manera mucho más armónica. Entre las opciones más favorecedores destacan los tonos borgoña, el morado o berenjena, y el marrón chocolate, además de verdes apagados como el caqui o el tono oliva. De acuerdo con la teoría del color, los matices rojizos y ciruela actúan como complementarios del verde, creando un contraste sutil que hace que el iris resalte de inmediato y se vea mucho más vibrante sin necesidad de recargar la zona.