A la hora de comprar pollo en la carnicería o el supermercado, es muy común dudar entre los ejemplares de piel blanca o rosada y aquellos que presentan una tonalidad amarillenta. Aunque muchas personas suelen asociar este matiz con la calidad o la frescura del producto, la realidad es que el color responde principalmente a la alimentación del animal y a los pigmentos naturales presentes en ella.

La diferencia principal radica en los carotenoides, presentes en ingredientes como el maíz, que otorgan ese tono amarillo, mientras que una dieta con menor presencia de estos elementos o las características genéticas generan una pigmentación más clara. Conocer estas diferencias ayuda a entender que el color no determina el valor nutricional ni la calidad, permitiendo enfocar la atención en las verdaderas señales de frescura del alimento.

¿Qué hacer si el pollo presenta olor?

Si el pollo desprende un aroma fuerte, ácido o amoniacal, la única medida segura es desecharlo de inmediato en una bolsa cerrada para evitar la contaminación cruzada. Nunca intentes lavarlo con agua, vinagre o limón, ni disimular el olor con especias o marinados, ya que la cocción tampoco elimina las toxinas generadas por las bacterias en descomposición. Asimismo, desinfecta rigurosamente cualquier superficie, tabla o utensilio que haya tenido contacto con la pieza utilizando agua caliente y detergente, y lávate bien las manos antes de manipular otros ingredientes en la cocina para prevenir intoxicaciones alimentarias graves.

Pollo (Azteca Noticias)

¿Cómo debe verse la piel del pollo?

Para evaluar correctamente el estado del pollo antes de comprarlo o cocinarlo, es fundamental prestar especial atención a las características físicas de su superficie, independientemente de si la tonalidad natural es blanca o amarillenta debido a la alimentación del animal.

En primer lugar, la piel debe lucir siempre húmeda, completamente intacta y presentar un color uniforme en toda la pieza. Es un requisito indispensable que no muestre ningún tipo de alteración cromática sospechosa, como manchas marrones, verdosas o violetas, ya que estas señales indican una pérdida de frescura o un principio de descomposición.

pollo (TVA)

Asimismo, al tacto, la carne del pollo jamás debe sentirse pegajosa ni viscosa. Una textura resbaladiza o pegajosa al tacto evidencia proliferación bacteriana y desaconseja por completo su consumo. Al sumar una revisión cuidadosa del olor, que debe ser siempre suave y fresco, libre de cualquier aroma ácido o desagradable, junto con la verificación del envase cerrado y la fecha de vencimiento vigente, nos aseguramos de adquirir un producto seguro, de óptima calidad nutricional y en perfectas condiciones para llevar a la mesa.