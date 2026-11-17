Para quienes disfrutan tanto sumergirse en una buena novela como de la estética vibrante y mística de K-Pop Demon Hunters, un set de separadores de libros personalizados es el obsequio perfecto.

Utilizar cartulina de buen gramaje combinada con técnicas sencillas de laminado en frío permite crear piezas firmes, impermeables y con un acabado brillante de tienda profesional sin necesidad de tener maquinaria especializada en casa.

4 ideas de separadores de K-Pop Demon Hunters para regalar

Separador “Espada Rúnica” con silueta troquelada

Dibuja o imprime sobre cartulina blanca gruesa la silueta estilizada de la espada o bastón luminoso de tu personaje favorito, dejando que la hoja sea larga y delgada y que la empuñadura sobresalga por la parte superior del libro.

Ideas de separadores de libros de K-Pop Demon Hunters Ideas de separadores de libros de K-Pop Demon Hunters

Marcapáginas magnético Chibi Huntrix

Recorta una tira larga de cartulina y dóblala exactamente por la mitad. Dibuja o pega en ambos extremos el rostro en versión chibi de Rumi, Mira o Zoey con un pequeño gorrito navideño.

Pega dos trozos pequeños de cinta magnética adhesiva en la cara interna de cada extremo para que se atraigan entre sí al doblarse.

Separador estilo “Photocard Ticket de Concierto”

Corta un rectángulo de cartulina negra de 5 x 15 centímetros. Decóralo imitando un boleto de concierto de las guerreras Huntrix utilizando plumones metálicos o impresiones en alta calidad, incluyendo códigos de barras falsos, runas místicas y frases motivacionales de la serie.

4 ideas de separadores de libros de K-Pop Demon Hunters con cartulina y laminado casero para regalar en Navidad 4 ideas de separadores de libros de K-Pop Demon Hunters con cartulina y laminado casero para regalar en Navidad

Separador “Portal Holográfico” con ventana traslúcida

Recorta un marco rectangular en cartulina oscura y cala el centro con un cúter dejando una ventana alargada.

Pega por detrás una lámina de acetato transparente o vinil holográfico decorada con estrellas, runas neón y stickers miniatura de los personajes flotando en el centro.

Para evitar que la cartulina se doble, se manche con el roce de las manos o se desgaste con el uso diario, protege tus creaciones con papel contac o vinil autoadhesivo transparente o un laminado térmico casero con plancha de ropa.