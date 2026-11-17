Realizar rituales con canela y laurel el 1 de diciembre se ha convertido en una de las prácticas favoritas de quienes buscan limpiar las energías estancadas, atraer el dinero y abrir caminos antes de que termine el ciclo.
En diversas tradiciones de bienestar y espiritualidad, la canela está vinculada con el elemento fuego, la atracción económica y la buena fortuna.
Por su parte, el laurel ha sido históricamente un símbolo de victoria, éxito profesional y protección contra las malas vibras. Combinar ambos ingredientes al arrancar diciembre potencia la intención de manifestar abundancia.
¿Cómo atraer prosperidad y abrir caminos el 1 de diciembre con canela y laurel?
Te compartimos tres rituales sencillos y efectivos para poner en práctica este primer día del mes.
- Soplar canela en la puerta
Párate en la entrada principal de tu casa, mirando desde afuera hacia adentro. Coloca la canela en la palma de tu mano derecha y visualiza cómo tus finanzas fluyen con estabilidad.
Antes de soplar, repite en voz alta: “Cuando esta canela soplo, la prosperidad aquí penetrará. Cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando esta canela soplo, la abundancia aquí vivirá”.
- Quema de laurel y canela para desbloquear caminos
Escribe sobre dos o tres hojas de laurel aquello que deseas atraer en diciembre, por ejemplo un nuevo empleo, ventas o una cifra económica concreta.
Espolvorea un poco de canela encima y enciende las hojas con mucho cuidado dentro del recipiente. Mientras el humo se eleva, agradece como si tu meta ya estuviera cumplida.
- Cartera magnética con laurel y rama de canela
Guarda una hoja de laurel sana, sin roturas, y una astilla pequeña de canela en rama dentro de un compartimiento de tu billetera o bolso, preferiblemente junto a tus billetes.
Déjalos ahí durante todo diciembre para simbolizar que el dinero se multiplica y no falta en tus manos. El 31 de diciembre puedes desecharlos en la naturaleza y renovar el amuleto en enero.