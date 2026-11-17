Realizar rituales con canela y laurel el 1 de diciembre se ha convertido en una de las prácticas favoritas de quienes buscan limpiar las energías estancadas, atraer el dinero y abrir caminos antes de que termine el ciclo.

En diversas tradiciones de bienestar y espiritualidad, la canela está vinculada con el elemento fuego, la atracción económica y la buena fortuna.

Por su parte, el laurel ha sido históricamente un símbolo de victoria, éxito profesional y protección contra las malas vibras. Combinar ambos ingredientes al arrancar diciembre potencia la intención de manifestar abundancia.

¿Cómo atraer prosperidad y abrir caminos el 1 de diciembre con canela y laurel?

Te compartimos tres rituales sencillos y efectivos para poner en práctica este primer día del mes.

Soplar canela en la puerta

Párate en la entrada principal de tu casa, mirando desde afuera hacia adentro. Coloca la canela en la palma de tu mano derecha y visualiza cómo tus finanzas fluyen con estabilidad.

El ritual de soplar canela en la puerta para la abundancia El ritual de soplar canela en la puerta para la abundancia

Antes de soplar, repite en voz alta: “Cuando esta canela soplo, la prosperidad aquí penetrará. Cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando esta canela soplo, la abundancia aquí vivirá”.

Quema de laurel y canela para desbloquear caminos

Escribe sobre dos o tres hojas de laurel aquello que deseas atraer en diciembre, por ejemplo un nuevo empleo, ventas o una cifra económica concreta.

Espolvorea un poco de canela encima y enciende las hojas con mucho cuidado dentro del recipiente. Mientras el humo se eleva, agradece como si tu meta ya estuviera cumplida.

Los rituales de laurel para atraer abundancia Los rituales de laurel para atraer abundancia

Cartera magnética con laurel y rama de canela

Guarda una hoja de laurel sana, sin roturas, y una astilla pequeña de canela en rama dentro de un compartimiento de tu billetera o bolso, preferiblemente junto a tus billetes.

Déjalos ahí durante todo diciembre para simbolizar que el dinero se multiplica y no falta en tus manos. El 31 de diciembre puedes desecharlos en la naturaleza y renovar el amuleto en enero.