Despídete del desorden: con el método de los cinco divisores tu habitación será otra

El desorden es enemigo de una habitación elegante porque obstruye la visual. Esto no es todo ya que también dificulta el poder encontrar los elementos que necesitamos en la vida diaria.

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Los expertos en organización manifiestan que el cajón de ropa interior, las pijamas y los calcetines son donde más desorden se presenta. Sin embargo, con un mínimo esfuerzo podrás mantener el orden, solo tienes que aplicar un sistema estructurado con divisores específicos para cada tipo de prenda.

¿Cuál es el método de los cinco divisores?

Divisor para calzones o ropa interior con celdas individuales

Lo que tienes que hacer es colocar una caja organizadora con celdas individuales del tamaño de la ropa interior doblada verticalmente. Marie Kondo fue quien popularizó el doblez vertical ya que permite poder tener a la vista la prenda. Cada elemento se coloca en su celda se ve de frente y se puede sacar sin desordenar las demás.

El divisor para calcetines: doblados, nunca enrollados

El otro paso consiste en dejar de enrollar los calcetines para cuidar su elasticidad. Lo que debes hacer es doblarlos en rectángulo y almacenarlos verticalmente en un divisor específico para calcetines, de celdas ligeramente más pequeñas que las de ropa interior. Así vas a poder ver tus pares disponibles.

El divisor para sostenes: el más difícil de organizar

Otro elemento que tienes que aprender a ordenar son los sostenes. No los apiles sino que tienes que guardarlos en posición vertical uno dentro del otro (doblado pero no aplastado), en un divisor de cajón más profundo o en una sección del cajón dedicada exclusivamente a ellos.

El divisor para pijamas y ropa de dormir

Para este caso la recomendación es separar la ropa de dormir en una sección propia dentro del mismo cajón o, si el espacio lo permite, dedicarle un cajón completo. Debes doblarlas en rectángulo y almacenar verticalmente.

El divisor para accesorios: el espacio que todos olvidan

Por último, tienes que centrarte en accesorios como ligas, cintillos, medias de compresión, cinturones delgados y otros accesorios pequeños. Es por esto que debes tener divisores de celdas muy pequeñas, o una caja organizadora de joyería destinada a este uso.