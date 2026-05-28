3 cortes de pelo para mujeres de 40-50 años para que se puedan alaciar el cabello y lucir hermosas

Si eres una mujer de entre 40 a 50 años de edad y buscas hacer un cambio de look, aquí te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo ideales para alaciarse el cabello. Estas opciones no sólo te harán ver hermosa, sino que también podrás hacer el alisado en menos tiempo y de manera muy fácil y eficaz.

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3 cortes de pelo ideales para que se puedan alaciar el cabello

|Foto de Gera Cejas/Seljan Salimova/ AI25.Studio Studio

Long Bob recto y pulido

Uno de los 3 cortes que son muy buenos para aquellas mujeres que se quieran alaciar el cabello, es el Long Bob. Este estilo va justo a la altura de la clavícula o por encima de los hombros; pero, una de las diferencias del Bob Clásico, el Long Bob recto y pulido tiene el peso ideal para que el pelo caiga por sí solo, lo cual facilitará mucho si quieres un alisado largo.

Blunt Bob Corto

Seguimos con el Blunt Bob corto que va a la mandíbula; este estilo es un corte recto que va sin capas y totalmente desfilado en las puntas para evitar el grosor; además suele ocuparse a la altura de la barbilla, es de los más ocupados y muy comunes para que el cabello se pueda alaciar, ya que como no es largo pero sí recto, las secciones que tienen que dividir para hacer el alisado son menos.

Corte Shag Moderno

Terminamos con el Shag Moderno que va con capas largas e invisibles. Si lo que quieres es mantener tu melena mediana, pero no tienes tiempo de pasarte alisando tu cabello, esta opción es muy buena ya que las capas van largas y fluidas. Este corte también es conocido como Clavi Cut con Capas Largas e Invisibles.

Las Capas Invisibles es una técnica muy sutil el cual reduce el exceso de peso y volumen en donde regularmente el pelo casi se hace crespo, entonces, como existe menos densidad de pelo acumulado, el calor de la plancha o la secadora penetra mejor, lo cual reduce el tiempo de alisado a la mitad.

