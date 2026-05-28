8 errores cotidianos que dañan tu cabello sin que te des cuenta

El cabello es una parte importante de nuestro cuerpo ya que complementa nuestra imagen, estilo y personalidad. El corte elegido, el peinado y su cuidado representan una parte destacada de lo que los demás ven en nosotros.

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Sin embargo, cuando el mantenimiento no es el adecuado, y no hacemos nada por solucionarlo, no importa cómo conformemos nuestro look ya que el impacto visual que daremos no será el pretendido.

Caída de cabello

La caída del cabello, que puede tener diferentes factores como causa, es una señal de que algo no está bien y en muchas ocasiones son ciertos hábitos, o malos hábitos, los que la ocasionan. Desde el Instituto Mayo Clinic remarcan que la alimentación es un factor clave en la salud del cabello, por lo que sus expertos advierten que “si cuidas tu nutrición, lucirás una belleza natural”.

De todos modos, y priorizando siempre la consulta con un experto, diferentes fuentes de información consultadas apuntan a diferentes acciones que a diario pueden estar perjudicando el crecimiento de nuestro cabello y, por lo tanto, su mantenimiento a futuro.

Errores que hay que evitar

Los expertos en belleza ponen el foco en 8 errores cotidianos que dañan nuestro cabello sin que nos demos cuenta. A continuación, se detallan cuáles son y cómo podemos evitarlos para que nuestra cabellera luzca siempre radiante:

Uso de ligas o gomas de cabello inadecuadas: Utilizar sujetadores de cabello muy finos o rígidos concentra toda la presión en un solo punto, lo que termina por trozar la fibra capilar.



Cómo evitarlo: Se aconseja sustituirlos por scrunchies o donas hechas de materiales suaves como el satén o la seda, los cuales deslizan mejor, distribuyen la tensión de forma uniforme y disminuyen notablemente la fricción.

Deficiencias en la alimentación diaria: La salud de la melena nace desde el interior. Una dieta pobre en nutrientes esenciales como el hierro, las proteínas, el zinc, el magnesio, el Omega-3 y la vitamina D tiene un impacto directo en el debilitamiento y la caída del pelo.



Cómo evitarlo: Llevar una nutrición balanceada y completa. En caso de sospechar de alguna falta de vitaminas, lo ideal es acudir con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar cualquier tipo de suplemento por cuenta propia.

Desenredar el cabello de forma agresiva: El pelo es sumamente vulnerable cuando se encuentra húmedo. Si se cepilla con fuerza en ese estado o de manera incorrecta, las fibras se rompen con mucha facilidad.



Cómo evitarlo: Lo recomendable es cepillar el cabello dos veces al día en seco y antes de entrar a la ducha para retirar impurezas. Al momento de desenredarlo, se debe hacer con movimientos suaves, empezando siempre por las puntas e ir subiendo progresivamente hacia las raíces, utilizando preferentemente un peine de dientes anchos si está mojado.

Prescindir del protector térmico: Exponer el cabello de forma directa a las altas temperaturas de las planchas, secadoras o tenazas sin una barrera protectora destruye su estructura. A esto se le suman otros factores externos agresivos como la radiación del sol, el cloro de las albercas o la sal marina.



Cómo evitarlo: Convertir el protector térmico en un paso obligatorio antes de usar cualquier herramienta de calor. Asimismo, se deben emplear productos con filtros solares capilares durante los días de vacaciones o alta exposición al sol.

Prolongar la humedad en la melena: Dejar que el cabello se seque solo al aire libre durante horas o quedarse con una toalla enrollada en la cabeza por mucho tiempo debilita la fibra capilar y crea un ambiente perfecto para el desarrollo de hongos en el cuero cabelludo.



Cómo evitarlo: Retirar el exceso de agua realizando pequeños toques suaves con una toalla de algodón (sin frotar). Posteriormente, utilizar la secadora manteniéndola a una distancia prudente de entre 15 y 20 centímetros de la cabeza.

Técnicas deficientes de lavado y enjuague: No remover de forma adecuada el shampoo o elegir el producto equivocado genera una acumulación de residuos que apaga el brillo del pelo y llega a provocar descamación en la piel de la cabeza.



Cómo evitarlo: Se debe seleccionar el shampoo ideal según las necesidades específicas del cuero cabelludo (por ejemplo, si es graso o seco) y no solo por el estado de las puntas. Durante el baño, hay que asegurarse de aclarar con abundante agua y, de ser posible, realizar el último enjuague con agua fría para sellar perfectamente la cutícula.

Olvidarse del cuidado del cuero cabelludo: Muchas personas centran su atención únicamente en las puntas, ignorando que la base de un crecimiento fuerte es un cuero cabelludo sano. La acumulación de impurezas, grasa y células muertas inflaman la zona y debilitan los folículos de donde nace el cabello.



Cómo evitarlo: Integrar a la rutina capilar el uso periódico de exfoliantes o shampoos purificantes (siempre y cuando no se padezca alguna enfermedad dermatológica previa) para limpiar a profundidad y mantener los poros despejados.

Errar en la frecuencia de las lavadas: Pasar demasiados días sin lavar el cabello altera su equilibrio natural, acumulando sebo que debilita la raíz (especialmente en melenas con tendencia grasa). Por el contrario, la idea de que lavarlo diario siempre es malo también es un mito.

