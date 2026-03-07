Despídete de las mamparas: estas son las tendencias en baños modernos

Las mamparas han sido las protagonistas durante años de los baños, podemos encontrar transparentes, minimalistas y prácticas que llegaron para suplantar a la cortina clásica.

Como suele ocurrir, las tendencias van mutando y en este caso ha afectado a las mamparas. En la actualidad se opta por ganar espacio por lo que aparecen los tabiques divisores, que es una pared fija que delimita la zona de ducha sin necesidad de puertas ni paneles móviles.

¿Por qué los tabiques están suplantando las mamparas?

Los tabiques se construyen por medio de materiales sólidos y se integra rápidamente al diseño del ambiente. Esto puede llevarse a cabo en: mampostería tradicional, placas de yeso resistentes a la humedad o cemento alisado o microcemento.

Así es que se obtiene un baño con mayor sensación de estructura y continuidad visual. Se está eligiendo mucho dado que es muy práctico por que no cuenta con herrajes, rieles ni superficies vidriadas expuestas, el mantenimiento diario resulta más simple y duradero en el tiempo.

Los especialistas en decoración manifiestan que tiene muchos puntos a favor como que el tabique deja de ser solo un divisor y se convierte en un recurso de diseño. También funciona tanto en baños minimalistas como en propuestas industriales o rústicas.

Por otro lado, al ser una estructura fija se reduce el desgaste que suelen sufrir las mamparas con el uso. También permite sumar nichos, estantes empotrados o detalles funcionales dentro de la misma pared.

Si vas a sumar un tabique tienes que tener en cuenta que puede construirse a media altura para mantener amplitud visual. En el caso de mayor privacidad puede ser del piso al techo. Por otro lado, si buscas suavizar el ambiente utiliza con líneas rectas o curvas.

Los tabiques ayudan a incorporar iluminación indirecta, revestimientos con textura o combinaciones de materiales como madera y metal, generando un efecto más cálido y contemporáneo.

