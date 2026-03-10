Dile adiós al refrigerador: esta es la nueva manera en la que puedes enfriar los alimentos

Sin dudas, uno de los electrodomésticos más utilizados en un hogar, es el refrigerador. Pues la misma permite que mantengas los alimentos frescos, en buen estado y evitando que se pongan en mal estado por lo que es una gran ventaja.

Con el paso del tiempo este electrodoméstico ha ido evolucionando no solo en su forma sino también en las funciones que incorporan. Así es que nos encontramos con la incorporación del frezeer entre otras funcionalidades. Sin embargo, nunca hubieras imaginado el nuevo sistema de refrigeración que no necesita de electricidad y mantendrá tus alimentos frescos.

¿Cómo es el nuevo sistema de refrigeración?

Como mencionamos anteriormente, la nevera nos contribuye a poder mantener los alimentos como carnes, verduras, frutas, lácteos a una temperatura fresca y evitar que se echen a perder. También tenemos que aclarar que cuando hay un corte de luz este proceso se ve interrumpido.

Una de sus pocas desventajas es que consume mucha electricidad por lo que representa un problema a la hora de pagar el recibo de luz. Por otro lado, si este se rompe, reponerlo es un gran costo, ante esto es que una alternativa es buena opción.

El sistema de refrigeración Tony que reemplaza a la nevera y no usa electricidad pic.twitter.com/1cWu9A0Dov — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 10, 2024

Lea Lorenz, es una diseñadora que ha sorprendido con un nuevo sistema que promete ser más eficiente que la nevera y recibe el nombre de Tony. Se trata de un sistema modular que usa el enfriamiento por evaporación y ayuda a mantener las comidas frías durante varios días, sin la necesidad de usar electricidad.

El proceso de elaboración llevó varios pasos ya que la diseñadora tuvo que probar con mezclas de arcilla para luego dar con el resultado final. En cuanto a su funcionamiento consta de un artefacto dividido en tres módulos, tiene su propio tanque de agua donde se le añadirá agua para que logre la refrigeración de los alimentos.

