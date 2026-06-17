Así puedes destapar el desagüe de la regadera sin usar productos químicos

Destapar el desagüe puede ser un proceso complejo, en especial al tener un hogar viejo, ya que no podemos usar productos químicos para la coladera, debido a la antigüedad de las tuberías. Sin embargo, ya hay alternativas que podemos aprovechar ante esas emergencias.

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Es así que te detallaremos cómo lo puedes lograr en la regadera, un hack de limpieza que será de gran utilidad en el cuidado de las tuberías, eliminando toda la suciedad que lo obstruye.

¿Qué es lo bueno para destapar el desagüe?

Para destapar el desagüe de la regadera, es posible hacerlo sin el uso de productos químicos y corrosivos, siendo una gran alternativa que debes conocer; para ello debes hacer los siguientes pasos:

Retira la rejilla con ayuda de un destornillador. Colócate unos guantes para retirar todos los pelos y suciedad que haya. Consigue un gancho largo que tengas e introdúcelo para sacar toda la suciedad que haya atorada en el fondo. En el desagüe coloca media taza de bicarbonato, una taza de vinagre blanco y dejamos que los elementos actúen. Después de unos 10 minutos, tira una taza de agua caliente para retirar todos los residuos. Colocamos la rejilla nuevamente, atornillamos todas la secciones. Abre la llave para verificar que el agua se vaya por la coladera.

¿Qué hacer para que no se tape el drenaje?

Para evitar destapar el desagüe de la regadera todos los días, es fundamental implementar medidas de cuidado, con la finalidad de que el espacio no sea invadido por pelo o suciedad, considera aplicar lo siguiente:

Después de bañarte retira toda la suciedad que se acumule.

Aplica una trampa de cabello.

Cepilla tu melena antes de bañarte para retirar todos los mechones sueltos.

Siguiendo los sencillos pasos lograrás evitar que se tape tu coladera con suciedad, así que considera todas las recomendaciones y tips para que lo pongas a prueba. Además aplica el hack de limpieza para destapar, la mejor alternativa para no usar productos químicos y corrosivos en tu baño.