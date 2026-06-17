Receta MasterChef 24/7: El secreto de la Chef Lili Cuéllar para un helado cremoso de dulce de leche

Los amantes del dulce de leche tienen una nueva razón para celebrar. Una receta de inspiración artesanal que fue compartida por la Chef Lili Cuéllar, experta en repostería y "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7. Gracias a su textura suave, sabor intenso y equilibrio perfecto entre cremosidad y dulzor, se trata de un helado que muchos disfrutarán.

MasterChef 24/7: receta de helado de dulce de leche de la Chef Lili Cuéllar

"El secreto para un helado tan cremoso que parece comprado? Te lo voy a revelar hoy", escribió la Chef en Instagram para compartir esta receta de helado de dulce de leche. Lili Cuéllar agregó que es una preparación ideal para los amantes del dulce de leche, ya que los va a absesionar.

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"Con pocos ingredientes y una textura increíblemente suave, vas a lograr un helado que todos te pedirán una y otra vez. Yo siempre digo que los mejores postres son los que se ven espectaculares, pero saben aún mejor... y este helado cumple las dos", explicó.

Ingredientes:



350 g de crema para batir

250 g de leche entera muy fría

180 g de dulce de leche

30 g de leche en polvo

25 g de glucosa

5 g de vainilla

Una pizca de sal

1 g de goma xantana

El dulce de leche es elaborado a partir de leche de vaca y azúcar cocinados lentamente hasta que la mezcla se espesa y adquiere un color marrón claro debido a la caramelización. Su textura puede variar desde cremosa y untable hasta más firme. En México existe una preparación muy similar llamada cajeta, aunque tradicionalmente se elabora con leche de cabra.

Así se prepara un helado al estilo MasterChef México 2026

La fórmula de la "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 combina ingredientes tradicionales como crema para batir, leche entera y dulce de leche, junto con elementos técnicos como glucosa, leche en polvo y goma xantana, que ayudan a lograr una consistencia profesional similar a la de las heladerías especializadas.

Preparación, paso a paso:



En un recipiente amplio, mezclar la leche entera muy fría con la leche en polvo hasta que no queden grumos. Incorporar el dulce de leche y la glucosa. Batir con una licuadora de inmersión o un batidor de mano hasta obtener una mezcla homogénea. Añadir la vainilla y la pizca de sal, mezclando nuevamente para integrar los sabores. Espolvorear la goma xantana poco a poco mientras se continúa mezclando para evitar la formación de grumos. Este ingrediente ayudará a mejorar la textura y estabilidad del helado. Agregar la crema para batir y mezclar suavemente hasta conseguir una preparación uniforme. Refrigerar la mezcla durante al menos 4 horas, preferentemente toda la noche. Este proceso de maduración permite que los ingredientes se hidraten correctamente y mejora la cremosidad final. Verter la preparación en una máquina para helados y mantecar según las instrucciones del fabricante hasta alcanzar una textura firme y cremosa. Si no se dispone de máquina, colocar la mezcla en un recipiente apto para congelación y llevar al congelador. Remover vigorosamente cada 30 minutos durante las primeras 3 horas para reducir la formación de cristales de hielo. Una vez obtenido el punto deseado, conservar en el congelador entre 2 y 4 horas antes de servir.

El uso de leche en polvo aporta cuerpo a este helado con la receta de la Chef Lili Cuéllar.

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Servido solo, acompañado de galletas o como complemento de postres, este helado de dulce de leche se presenta como una opción ideal para quienes buscan sabores tradicionales con calidad artesanal.

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