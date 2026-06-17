¿Qué exfoliantes caseros suavizan la piel de los codos y rodillas oscurecidas?

La hiperpigmentación y el engrosamiento de la piel en codos y rodillas se originan por un mecanismo de defensa celular ante la fricción constante, la presión mecánica y la falta de hidratación. Algunos exfoliantes caseros pueden actuar mediante una doble acción combinada para estimular la producción de piel nueva.

Algunos ingredientes que comúnmente usamos en la comida tienen agentes abrasivos suaves que al mezclarse con grasas pueden pulir la piel áspera sin causar inflamación.

Al poner en marcha estos tratamientos de manera controlada y complementar el proceso con una oclusión hidratante, se logra restaurar la elasticidad cutánea, aclarar el tono de forma paulatina y suavizar la textura de las articulaciones.

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Los exfoliantes caseros que suavizan la piel de rodillas y codos

Exfoliante aclarante de azúcar, aceite y limón

En un recipiete, mezcla 2 cucharadas de azúcar con 1 cucharada de aceite de coco líquido y 1 cucharadita de jugo de limón fresco hasta formar una pasta arenosa húmeda.

El azúcar retira las células muertas acumuladas mecánicamente, mientras el limón trabaja disminuyendo la intensidad de la mancha y el aceite de coco repone la barrera lipídica.

La forma correcta de recuperar la suavidad de tus rodillas de forma casera|MAZKO VADIM

Microexfoliante alisador

Combina 1 cucharada de bicarbonato de sodio con 1 cucharada y media de yogur natural entero hasta crear una pasta blanquecina homogénea.

El grano ultra fino del bicarbonato pule las texturas más ásperas y rebeldes, mientras que el ácido láctico del yogur ablanda la queratina rígida de forma química y segura.

Así recuperas la suavidad de tus codos con exfoliantes caseros|Pexels: Midory Pho

Exfoliante reparador de café, miel y aceite de oliva

Mezcla 2 cucharadas de café molido, puede ser el residuo de la cafetera, con 1 cucharada de miel de abejas y 1 cucharadita de aceite de oliva.

Esta receta casera ofrece una exfoliación de intensidad media, aporta antioxidantes que mejoran el aspecto opaco de la articulación y brinda un rescate profundo contra la deshidratación.

Puedes realizar el tratamiento preferentemente durante la ducha nocturna. El agua tibia ablanda naturalmente las capas de la piel dura y facilita mucho más el proceso.

