Durante la temporada de calor extremo es importante aplicar trucos de maquillaje que nos ayuden a soportar las altas temperaturas, el sudor y la deshidratación de nuestra piel.

De lo contrario, el maquillaje puede desplazarse o cuartearse. Para ello, podemos usar cosas que nos ayudan a reducir temporalmente el flujo de sudor en la superficie dérmica y el uso de agentes absorbentes orgánicos de grado alimentario.

Para conseguir una fijación extrema en climas cálidos o húmedos, el secreto radica en la técnica de capas ligeras y en la alteración del orden tradicional de los productos. Hoy te compartimos como obtener un acabado mate y de larga duración.

¿Cómo fijar el maquillaje con trucos caseros en temporada de calor?

El fijador de glicerina y té verde

Prepara media taza de té verde concentrado y déjalo enfriar por completo en el refrigrador. Mezcla en tu atomizador 4 partes de té verde frío por 1 parte de glicerina vegetal líquida. Agita enérgicamente antes de cada uso.

La glicerina actúa como un aglutinante flexible que fija los polvos y bases a la piel, mientras que los taninos del té verde controlan la producción de grasa a lo largo del día.

El método del polvo de maicena invertido

Coloca una pizca de fécula de maíz pura en un recipiente limpio. Utiliza una brocha gorda y suave para tomar una cantidad mínima de polvo, sacudiendo perfectamente el exceso.

Tras aplicar tu crema hidratante y protector solar, sella tu rostro con una capa invisible de maicena antes de colocar la base de maquillaje o el corrector, así creas una barrera que atrapa el sudor.

El choque término con hielo previo

Envuelve dos cubos de hielo en una gasa o paño de algodón limpio. Nunca apliques el hielo directamente sobre la piel desnuda, ya que el frío extremo puede romper los capilares sanguíneos faiclaes.

Así podras deslizar el paño con el hielo dando toques rápidos por todo el rostro limpio durante 1 minuto justo antes de maquillarte. El frío contra los poros de forma mecánica, disminuye la temperatura de la piel y retrasa el inicio de la sudoración.

