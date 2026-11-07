Después de las celebraciones de otoño: Halloween y Día de Muertos, algunas familias conservan las calabazas que se pusieron en el altar y que pueden convertirse en ingredientes para distintas preparaciones. La variedad de Castilla destaca por su pulpa anaranjada y sus semillas comestibles,ideales para preparar estas 3 comidas fáciles.

En México, la calabaza forma parte de la gastronomía tradicional y sirve como base para dulces, atoles, bebidas, sopas y productos de repostería, como lo es con leche, aunque en Estados Unidos lo preparan de otra manera.

No tires las calabazas de Halloween y Día de Muertos: 3 comidas fáciles para aprovecharlas No tires las calabazas de Halloween y Día de Muertos: 3 comidas fáciles para aprovecharlas (IA)

Cabe mencionar que no puedes utilizar la pieza que ya estuvo tallada y expuesta durante varias horas o días como decoración. Lo anterior, ya que la pulpa cortada que permanece a temperatura ambiente puede desarrollar bacterias y dejar de ser segura para el consumo después de unas horas.

Los 3 alimentos para hacer con calabazas

1. Crema de calabaza: La primera alternativa es una crema caliente que aprovecha la parte carnosa del fruto. De acuerdo con Nestlé, necesitarás 800 gramos de pulpa, un litro de leche, un litro de media crema, 300 gramos de cebolla, 15 gramos de ajo, mantequilla, harina, nuez moscada y pepitas tostadas. La preparación tiene un tiempo estimado de 40 minutos y rinde 10 porciones.

2. Hotcakes: La pulpa cocida también funciona como ingrediente para desayunos y postres, como los hotcakes, el pan, los muffins, las natillas y las galletas, preparaciones que admiten puré de este fruto.

3. Semillas o pepitas: Las semillas también tienen un uso culinario y no necesitan mezclarse con la parte carnosa para convertirse en una botana. Las pepitas se consumen tostadas, cocidas o hervidas, y también forman parte de guisos, tamales, dulces y preparaciones tradicionales como el pipián.

Un punto a destacar es que si si separas la pulpa antes de cocinar, refrigérala cuanto antes y evita que permanezca más de dos horas a temperatura ambiente.