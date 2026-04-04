Dile adiós a la plancha: 5 alternativas para tu ropa

La ropa por lo general se arruga tras un lavado o cuando es mal guardada, es por esto que lo primero que se utiliza es la plancha para dejarla lisa. Sin embargo, han surgido algunas alternativas.

Si odias planchar o simplemente no tienes tiempo, existen varios métodos efectivos para mantener tu ropa impecable sin tocar una plancha convencional.

¿Cuáles son las alternativas de la plancha?

Aquí tienes 5 alternativas prácticas para eliminar arrugas:

Vapor de la ducha: Es el truco clásico de viaje. Cuelga la prenda en una percha dentro del baño mientras te das una ducha con agua caliente. El vapor que se genera ayuda a que las fibras se relajen y las arrugas desaparezcan de forma natural.

Spray antiarrugas (casero o comercial): Puedes comprar productos específicos como el Downy Wrinkle Releaser o fabricar uno propio mezclando agua y alcohol en un atomizador. Rocía la zona arrugada, estira la tela con las manos y deja secar.

Prueba estos métodos con tu ropa.|Canva

Secador de pelo: Ideal para arrugas localizadas. Humedece ligeramente la zona arrugada con un poco de agua y aplica aire caliente con el secador a unos centímetros de distancia mientras estiras la prenda con la otra mano.

Vaporizadores verticales: Estos dispositivos son cada vez más populares porque son más rápidos y menos agresivos con las telas delicadas que una plancha tradicional. Marcas como Rowenta ofrecen cepillos de vapor que eliminan arrugas con la prenda colgada.

Toalla húmeda: Coloca la prenda sobre una superficie plana y pon encima una toalla limpia que esté ligeramente humedecida. Presiona con las manos sobre las zonas con más arrugas y luego deja que la prenda se seque al aire en una percha.

Sin dudas, estas son grandes opciones que tienen el mismo resultado que una plancha convencional. Puedes probarlo con tus prendas y sacar tus conclusiones al respecto.