ÚLTIMA HORA: Muere Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio, intérprete de “Dame un beso y dime adiós”

Este miércoles 27 de mayo del 2026 el mundo de la música romántica mexicana se viste de luto tras darse a conocer la muerte de Hilde Lara, cantante y fundador del Grupo Yndio, agrupación originaria de Hermosillo, Sonora y que se consolidó durante la década de los setenta y ochentas.

A través de redes sociales la hija del querido músico, Gabriela Lara, dio a conocer esta noticia, mediante sus palabras publicadas destacó el legado artístico del cantante y la manera en la que sus canciones acompañaron a cientos de personas tanto en México como en Estados Unidos.

Durante toda su vida entregó su ALMA en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre.

¿De qué murió Hilde Lara?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, se cree que su deceso pudo estar relacionado por las complicaciones de salud que presentaba tras el cáncer que le fue diagnosticado en 2023. Anteriormente, el propio artista compartía abiertamente el proceso y mensajes sobre su estado de salud.

Hoy que ha partido a otro plano, las palabras de su hija Gabriela quedan marcadas, pues en el mensaje que compartió reecalcó que su padre fue un hombre que siempore luchó, que tuvo fuerza, valentía entereza y de una enorme pasión, asimimso, indicó sentirse orgullosa de ser su hija. Finalmente agradeció las muestras de amor y respeto, así como los mensajes, llamadas y oraciones que ha recibido su familia durante este duro proceso.

Mi padre dedicó su vida a cantarle al Amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas. Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo. Y eso es algo que vivirá para siempre