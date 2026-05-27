Cómo teñir las canas de las cejas con café
El café tiene un pigmento muy fuerte por lo que es ideal para ocultar las canas de manera natural.
Las canas no solo aparecen en el cabello sino también en las cejas por lo que puede generar inseguridad en muchas personas. Es por esto que te vamos a contar una técnica para teñirlas.
Para teñir las canas de las cejas con café, debes mezclar dos cucharadas de café molido o instantáneo, una cucharada de cacao en polvo, dos cucharadas de aceite de coco y una cucharada de miel hasta formar una pasta homogénea. Aplica la mezcla sobre tus cejas limpias con un pincel, déjala actuar durante 20 o 30 minutos y retírala con un paño húmedo.
¿Cómo debes teñir las canas de las cejas?
Para poder teñir las canas es importante tener lo siguiente:
Ingredientes necesarios
- Café: Dos cucharadas (puede ser café molido fino o instantáneo). El café aporta el pigmento oscuro.
- Cacao puro en polvo: Una cucharada. Ayuda a matizar el tono y evita que quede demasiado rojizo u opaco.
- Aceite de coco: Dos cucharadas (líquido o ligeramente templado). Aporta una base cremosa y humecta el vello.
- Miel de abejas: Una cucharada. Funciona como un adherente natural para que la mezcla se fije bien.
Este es el paso a paso para la aplicación:
Prepara la pasta: En un recipiente pequeño, mezcla primero los ingredientes secos (el café y el cacao). Añade el aceite de coco y la miel poco a poco. Revuelve bien hasta obtener una consistencia pastosa similar a la de una pomada para cejas.
Limpia la zona: Lava muy bien tu rostro. Asegúrate de que tus cejas estén completamente libres de maquillaje, cremas o grasa natural para que el pigmento se adhiera.
Protege la piel exterior: Si quieres evitar manchas fuera del diseño de tu ceja, puedes aplicar una capa delgada de vaselina o crema hidratante en la piel que rodea la ceja, cuidando de no tocar los vellos que vas a teñir.
Aplica con precisión: Peina tus cejas en su dirección natural. Con la ayuda de un pincel angular de maquillaje o un bastoncillo de algodón, distribuye la pasta de café cubriendo bien todas las canas. Da ligeros toques para que la mezcla penetre hasta la raíz.
Tiempo de espera: Deja actuar la mezcla de 20 a 30 minutos. Al ser un método 100% natural, necesitas este tiempo para que el vello absorba el color de manera superficial.
Retira el producto: Limpia suavemente la zona con un disco de algodón o un paño humedecido en agua tibia. Evita frotar con demasiada fuerza para no remover el tinte depositado.
Aspectos importantes a tener en cuenta
Duración temporal: Al ser un tinte casero y libre de químicos activadores, el efecto suele durar unos pocos días y se desvanece con los lavados cotidianos.
Constancia: Puedes repetir este proceso de dos a tres veces por semana si buscas acumular el pigmento y lograr que el tono marrón se mantenga más visible.
Alternativas: Si tus canas son muy rebeldes o buscas un resultado que dure semanas, las opciones profesionales recomendadas incluyen el uso de henna para cejas o tintes específicos para vello facial.