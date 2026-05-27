Este es el significado de que una persona desvíe la mirada al hablar, según la psicología

En una comunicación el lenguaje no verbal es sumamente importante porque comunica más de lo que creemos. Cuando una persona esquiva la mirada al hablar pues se lo relaciona con la timidez o falta de confianza, sin embargo, la psicología manifiesta que está relacionado con un proceso más complejo.

El desviar la mirada se relaciona con una señal de reflexión, un mecanismo de procesamiento cognitivo, un signo de respeto o, incluso, una estrategia para gestionar situaciones de estrés emocional.

Por otro lado, tenemos que mencionar que cuando el cerebro está frente a una alta concentración por lo que desvía la vista para evitar la sobrecarga de estímulos visuales. Así es que este comportamiento actúa como una pausa inconsciente para que la persona se concentre y no es sinónimo de desinterés.

¿Qué significa que una persona desvíe la mirada?

La psicología manifiesta que cuando una persona aborda temas delicados o dolorosos, apartar la vista se transforma en un mecanismo de autoprotección. De esta manera la persona que habla puede tomar distancia de sentimientos intensos, gestionar su vulnerabilidad y mantener cierto control sobre la interacción. En situaciones de presión, el gesto busca regular el nivel de intensidad de la conversación.

Por otro lado, hay jerarquías sociales donde esquivar la mirada es sinónimo de sumisión. Llevar a cabo un contacto visual es muy comunicativo porque puede señalar un reconocimiento de la autoridad del otro o una forma de evitar un conflicto directo.

Su mirada te puede intimidar o fascinar.|Pexels

Es importante que no es siempre una estrategia consciente ya que en aquellos casos de ocultamiento de información, apartar la mirada abruptamente puede ser una reacción ante la culpa o la incomodidad, aunque los expertos advierten que no debe leerse como una prueba irrefutable de deshonestidad, sino como un indicador que debe ser analizado en conjunto con el tono de voz y las expresiones corporales.

Por último, para que no haya malos entendidos es importante interpretar todo el lenguaje no verbal. No se debe asumir automáticamente la timidez, sino darle lugar a las posibilidades mencionadas: pensar, respetar o protección personal.