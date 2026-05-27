Cómo diseñar una cocina moderna: 4 trucos clave de materiales e iluminación

Cada espacio dentro y fuera del hogar tiene su importancia y recibe de diversas maneras a los integrantes de la familia. Es por eso que el diseño no solo se centra en la fachada y en la sala de estar, sino que aborda a cada rincón de la casa y busca imprimirle un estilo.

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La cocina es uno de estos espacios y tal vez de los más importantes. Este lugar a donde acudimos en busca de alimentos debe de garantizar cierta funcionalidad pero también merece verse bien.

¿Por qué rediseñar la cocina?

Los expertos en diseño de interiores remarcan que modificar el diseño de la cocina es una inversión clave para transformar el corazón del hogar, ya que permite optimizar la distribución del espacio y mejorar la fluidez en las tareas diarias, adaptándolo a las dinámicas de la vida moderna.

Además, añaden que, al renovarla, no solo se maximiza el almacenamiento y se incorpora tecnología más eficiente y sostenible, sino que también se eleva el valor patrimonial de la vivienda y se crea un ambiente estético, cómodo y multifuncional que invita a disfrutar y compartir.

Trucos para una cocina moderna

Al respecto, las miradas se posan en las nuevas tendencias de diseño y decoración con el fin de darle un nuevo aire a la cocina y crear un espacio moderno. En este punto, resulta necesario realizar una elección inteligente de materiales con el fin de garantizar la durabilidad y un mantenimiento sin grandes inversiones.

En el ambiente del diseño, existen algunos trucos que ayudan a diseñar una cocina moderna como lo es el empleo de gabinetes que se prolonguen verticalmente hasta alcanzar el techo ya que permiten optimizar al máximo la capacidad de almacenamiento y previene que el polvo se acumule en las superficies superiores.

El segundo truco apunta a la instalación de revestimiento protector entre la encimera y las alacenas ya que es indispensable para resguardar las paredes contra las inevitables salpicaduras de grasa y restos de comida. El tercer truco es evitar las superficies porosas porque absorben manchas con mucha facilidad, motivo por el cual se aconseja priorizar texturas de alta resistencia que simplifiquen las tareas de limpieza.

Finalmente, el cuarto truco de diseño invita a utilizar una iluminación dividida por zonas en la que se puede combinar la luz general con la instalación de tiras LED debajo de los muebles superiores para alumbrar directamente los sectores de trabajo. La idea es alejarnos del foco central clásico en el techo.