5 diseños de uñas amarillo pastel que serán tendencia en primavera

El amarillo pastel fue uno de los colores más utilizados el año pasado, pero no se ha ido para nada ya que sigue siendo uno de los preferidos para la primavera. Este tono se verá en abrigos y pantalones.

Las principales marcas lo han utilizado en las pasarelas de la moda. Este es un color que no tiene intenciones de desaparecer y marcará el rumbo de la temporada. De la ropa y accesorios, pues se traslada a las uñas.

¿Cuáles son los diseños de uñas amarillo pastel?

Cortas y sencillas

Este es un estilo elegante y limpio, pero así también minimalista. El color amarillo pastel es discreto, pero sin dejar de ser protagonista. Tiene un toque cremoso que ilumina las manos y combina con todo. Una opción pulida y versátil para atreverse con un poco de color.

Almendradas

Si tienes la forma almendrada y agregas el color amarillo pastel pues vas a tener un acabado suave y elegante. Perfectas para el día a día, incluso para los primeros eventos de la primavera. Tienen ese punto effortless y muy chic.

Con mini florcitas

Este es un diseño para quienes buscan un estilo romántico. Esta es una versión que tiene una base natural con pequeñas flores dibujadas a mano en amarillo pastel. El resultado es fresco, primaveral y muy dulce, con ese airenaïf que las hace muy divertidas.

Combinadas con blanco

Aquí hay un equilibrio entre frescura y elegancia. Es una alternativa de uñas francesas en amarillo suave con otras en blanco, creando un contraste limpio y muy veraniego. El detalle se da con una uña con flores en ambos tonos, con ese punto gráfico que eleva una combinación clásica.

A lo 'hawaiian girl'

Por último, puedes utilizar una base natural y punta en amarillo (podrás adaptar la intensidad dependiendo de la época del año). Lo llamativo es la gran flor de inspiración hawaiana, que aporta carácter tropical.