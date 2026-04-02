5 diseños de uñas pétalo de rosa para lucir hermosa en primavera

La manicura que se está utilizando en esta primavera es la de uñas de pétalo de rosa que queda muy bien para la primavera. Esta tendencia es un giro a la manicura rosa-nude para darle un nuevo toque.

En cuanto a las uñas pétalo de rosa se inspiran en lo que es la delicadeza y la textura de los pétalos reales. Sus diseños cuentan con acabados suaves, translúcidos y ligeramente difuminados que imitan el efecto etéreo de una rosa, logrando un resultado romántico, elegante y muy femenino.

¿Cuáles son los diseños de pétalo de rosa?

Uñas pétalos de rosa ombré

Aquí nos encontramos con un sutil efecto ombré que es la manera más fácil de poder conseguir un look pétalo realista. Deberás combinar el tono rosa-nude que prefieras con un rosa ligeramente más intenso para añadir profundidad.

Uñas pétalos de rosa cortas

Por lo general se utilizan las uñas almendras para imitar un pétalo real, pero puedes conseguir el mismo look con unas uñas cortas y naturales. Este conjunto rosa ombré equilibra la uña corta con un toque de color ligeramente más atrevido.

Uñas pétalos de rosa peonía

Este es un diseño ideal para quienes aman las uñas blancas. En este caso tienes que utilizar un rosa ligeramente frío para obtener un acabado semiopaco. Obtendrás un look parecido a la manicura fresa con leche.

Uñas pétalos de rosa aura

Para este diseño debes optar por un diseño de uñas aura con tus tonos de pétalos favoritos. Si quieres conseguir el efecto aerógrafo en casa, te recomendamos usar una esponja de maquillaje así puedes transferir el diseño de diana difuminado a cada uña.

Uñas pétalos de rosa hibisco

Por último, nos encontramos con un diseño muy llamativo que opta por la combinación del rosa Barbie y amarillo sol, que se vuelven perfectas para tus próximas vacaciones en la playa.