5 diseños de uñas si tienes los dedos aplastados

El mundo de la manicura es muy amplio por lo que podemos encontrar una gran cantidad de diseños que son interesantes. Así es que también encontramos estilos que se adaptan a nuestras necesidades.

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Para quienes tienen los dedos de apariencia "aplastada", ancha o corta (a veces referida como braquidactilia), el objetivo principal de la manicura es estilizar y alargar visualmente la uña y el dedo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas para dedos aplastados?

Forma Almendrada u Ovalada (Almond/Oval)

Esta es la técnica más efectiva para contrarrestar la apariencia de dedos anchos. Al limar los laterales hacia una punta suave y redondeada, se crea una línea continua que hace que el dedo parezca más delgado y largo.

Por qué funciona: Rompe la línea horizontal de un dedo "aplastado" y añade longitud visual.

Manicura en Tonos Nude o Beige

Elegir un color de esmalte que sea lo más parecido posible a tu tono de piel crea una ilusión de continuidad.

Diseño: Un acabado liso en tonos piel o "nude" evita que el ojo se detenga en el inicio de la uña, haciendo que el dedo y la uña se fusionen en una sola línea larga.

Líneas Verticales o "Negative Space"

El arte de uñas con líneas verticales delgadas justo en el centro de la uña ayuda a "dividir" la superficie ancha.

Diseño: Una sola línea fina dorada o negra que recorra el centro de la uña desde la base hasta la punta. Esto dirige la mirada hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados.

Manicura Francesa Micro o en "V"

La manicura francesa tradicional de punta gruesa puede hacer que el dedo se vea más corto. En su lugar, opta por una micro-francesa (una línea muy delgada en la punta) o una francesa en forma de V.

Por qué funciona: La forma en V (donde las líneas convergen en un punto) crea un ángulo que alarga visualmente el lecho ungueal.

Degradado u Ombré Vertical

A diferencia del ombré horizontal (que va de la cutícula a la punta), el ombré vertical cambia de color de un lado al otro del dedo o mantiene un tono más claro en el centro.

Diseño: Aplicar un tono más oscuro en los bordes laterales y uno más claro en el centro de la uña crea un efecto de relieve que hace que la uña parezca más angosta.

Debes tener en cuenta el no utilizar las uñas extremadamente cuadradas o muy cortas con colores oscuros sólidos, ya que estas formas acentúan la anchura de los dedos.