Diseños de uñas de Halloween 2026: 6 ideas minimalistas que se ven elegantes

Llevar un diseño de uñas inspiradas en Halloween no significa necesariamente apostar por diseños recargados, colores neón o dibujos que ocupen toda la uña. Para Halloween 2026, la tendencia se inclina por propuestas mucho más discretas, en las que los detalles de temporada se incorporan sobre bases nude, transparencias y acabados naturales. La clave está en mantener una estética pulida y sofisticada, pero añadir pequeños elementos que recuerden a la noche más terrorífica del año. Desde una manicura francesa negra hasta diminutos fantasmas, estas son 6 ideas minimalistas para llevar Halloween en las manos sin perder elegancia.

Diseños para uñas de Halloween que llevan el toque misterioso con discreción

Si quieres una manicura temática que también puedas combinar fácilmente con diferentes looks, los diseños minimalistas son una apuesta segura. Los trazos finos, los pequeños acentos y los tonos profundos permiten conseguir ese efecto misterioso sin saturar las uñas.

