Ideas DIY: Cómo construir un bebedero para pájaros con platos de cerámica reciclados

Nuestro jardín es uno de los lugares a los que recurrimos para tomar contacto con la naturaleza, respirar aire puro y despejar la mente. Es por eso que, muchas personas, invierten mucho tiempo y dedicación a mantenerlo embellecido y le suman objetos decorativos con diversas funcionalidades, algunos de ellos realizados a través de las ideas DIY.

Las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”, ofrecen diferentes tipos de proyectos en donde nuestro poder creativo adquiere el protagonismo. Es por eso que, en el caso de los jardines, algunas de estas ideas proponen crear elementos como comederos o bebederos para pájaros, y sin la necesidad de grandes inversiones.

¿Cómo hacer un bebedero para pájaros?

En esta oportunidad, la idea DIY que se lleva la atención es la de hacer un bebedero para pájaros con platos de cerámica reciclados. Se trata de una propuesta que no solo embellece el jardín, sino que ayuda a conservar la fauna local e incentiva a nuestra imaginación. A continuación, se detallan 3 guías para poder hacerlo:

Materiales



1 plato hondo o playo de cerámica.

Cuerda de yute, macramé o cadena fina.

1 argolla metálica (para colgar).

Cuentas de madera o detalles decorativos (opcional).

Paso a paso



La estructura de red: Haz un entramado básico de macramé (red de nudos) o corta 3 o 4 tiras de cuerda del mismo largo. Sujeción: Ata las cuerdas debajo del centro del plato de modo que lo rodeen firmemente por los bordes para mantenerlo nivelado. Unión: Une las cuerdas en la parte superior atándolas a la argolla metálica. Instalación: Cuelga el bebedero de un gancho de pared o una rama protegida del viento fuerte.

Bebedero de torre o pedestal

Materiales



1 plato de cerámica amplio.

1 maceta de barro dada vuelta, un tubo de PVC, o patas de mesa antiguas.

Adhesivo epoxi o de silicona para exteriores (resistente al agua).

Paso a paso



Base firme: Limpia y seca bien tanto la base que usarás como la parte inferior del plato. Pegado: Aplica una capa generosa de adhesivo epoxi en la parte superior del pedestal/maceta y presiona el plato en el centro. Curado: Deja secar al menos 24 horas antes de agregar agua para asegurar que la pega resista el peso y la intemperie.

De plato de cerámica a bebedero para pájaros

Las ideas DIY descritas anteriormente permiten darle forma a bebederos para pájaros que transforman el especio exterior de nuestra casa en un verdadero ecosistema lleno de vida. Contemplar su comportamiento y escuchar sus cantos resulta una excelente forma de conectar con la naturaleza por lo que la tercera propuesta te resultará muy interesante de abordar:

Bebedero de varios niveles o cascada

Materiales



2 o 3 platos de cerámica de diferentes tamaños (de mayor a menor).

Tazas de cerámica viejas o cilindros pequeños para usar como separadores.

Adhesivo resistente al agua.

Paso a paso

