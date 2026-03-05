Así puedes editar tus fotos en WhatsApp con IA

Sin dudas WhatsApp es una de las mensajerías más utilizadas alrededor del mundo y cuenta con muchas funciones que son realmente interesantes. En esta ocasión puedes emplear la IA para modificar tus fotos.

Tienes las opciones de modificar con 3D, anime, papel, ilustrado, bajo polígono, acuarela, luminoso, golosina, onírico, entre otros. Toma nota para aplicarlos en tus fotos.

¿Cómo editar las fotos con IA en WhatsApp?

La Inteligencia Artificial está disponible en todos lados por lo que puedes usar sus funciones con acceso a internet. Es por esto que tienes que tener tu celular a mano para llevar esto a cabo.

WhatsApp te ofrece una herramienta de edición de imágenes siguiendo los siguientes pasos que son muy sencillos:

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta de WhatsApp en tu teléfono.

Haz click en el chat que tienes con tu mismo número, si es que quieres que el contenido sólo sea para tu visualización. En caso de que quieras enviárselo a alguien más, ingresa a la conversación de esa persona.

Elige la foto que deseas que debe estar disponible desde la biblioteca multimedia de tu celular.

Verás que en la parte inferior izquierda de la pantalla del móvil aparece un ícono de un lápiz. Da clic en él.

Verás que luego se desplegará la imagen y verás que en la parte baja sale una pestaña con la leyenda "Efectos de IA".

WhastApp ofrecerá actualizaciones en celulares actuales.|(ESPECIAL/CANVA)

Al tocarla aparecerán todas las opciones para modificar tu imagen de la manera que quieras.

También vas a visualizar filtros como pop, blanco y negro, cool, Chrome y película; o bien opciones de edición como añadir elementos, quitar, cambiar y animar.

Lo que debes hacer luego es elegir el efecto que más te guste o experimentar hasta obtener el resultado deseado.

Así de fácil vas a poder modificar tus imágenes y obtener grandes resultados.

