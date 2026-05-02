5 cosas que no pueden faltar en tu comedor si quieres un espacio elegante y bien diseñado
Hay cosas que dan mucho estilo y elegancia a un comedor y lo mejor es que no es necesario gastar una fortuna para conseguir ese efecto en tu propio espacio.
Si siempre has soñado con tener un comedor elegante, funcional y bien diseñado, tenemos para ti 5 elementos que son clave y que nunca pueden faltar en tu decoración: iluminación adecuada, una mesa protagonista, sillas cómodas, decoración equilibrada y textiles bien elegidos. Aunque no lo creas, estos detalles pueden ayudar a transformar visualmente tu espacio y mejorar mucho la experiencia de usarlo. La clave está en combinar estilo con funcionalidad para crear un ambiente acogedor y sofisticado en tu propia casa.
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5 cosas que no pueden faltar en tu comedor para que luzca increíble
Si te gusta que tu hogar luzca increíble y fuera de serie, toma en cuenta estas 5 cosas para darle ese toque de elegancia que le falta:
1. Iluminación
La iluminación es clave en cualquier rincón de tu hogar. En el comedor, no te olvides de contar con una lámpara colgante o chandelier sobre la mesa. Recuerda algo muy importante: la iluminación es parte del ambiente de tu hogar. Una luz cálida crea un espacio íntimo y elegante resaltando los objetos que lo decoran.
2. Mesa de comedor
Los materiales deben ser acordes al espacio y los elementos con los que cuentas en el área del comedor. La madera, el mármol o el vidrio pueden crear un diseño limpio y atemporal que funciona muy bien. Recuerda este tip: la mesa debe resaltar, pero sin saturar y acaparar la atención del espacio.
3. Sillas
Las sillas son un punto importante en el comedor; no solo deben ser cómodas, también deben lucir elegantes y sobre todo con materiales de buena calidad y resistentes. Recuerda que no es necesario gastar una fortuna; hay materiales que te pueden funcionar excelente y no necesariamente costar miles de pesos.
4 Decoración Minimalista
Si lo tuyo son los espacios abiertos y sin saturar, considera crear espacios con centros de mesa sencillos, plantas o flores naturales y también algunas velas o piezas decorativas para adornar tu comedor. Recuerda que el no sobrecargar un espacio le da la apariencia de elegancia.
5. Textiles
Incluir telas dentro de la decoración de tu comedor es una buena idea, pues dan calidez y sobre todo sofisticación, que es lo que estamos buscando. Puedes recurrir a los manteles, caminos de mesa, servilletas de tela y tapetes que delimiten el espacio. Recuerda que, si vas a poner un tapete o alfombra, las sillas no se deben salir de esa área, pues resta elegancia y simetría al lugar.