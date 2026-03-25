4 ejercicios en casa para aliviar el dolor de espalda por el sedentarismo

El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas buscan atención médica o faltan al trabajo, remarcan desde el Instituto Mayo Clinic. Los expertos advierten que se trata de una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo.

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Aunque las causas pueden ser muchas, también lo son las medidas que pueden ayudar a prevenir o aliviar la mayoría de los eventos de dolor de espalda. A las recomendaciones médicas, también podemos sumarles lo que la Inteligencia Artificial (IA) tiene para decirnos tras el análisis que ha hecho de diferentes fuentes de información.

Consecuencias del sedentarismo

Gemini es la aplicación que ha abordado este tema y en primer lugar se ha enfocado en el sedentarismo ya que, afirma, tiene un impacto directo y severo en la salud física, siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

“La falta de actividad física regular debilita el sistema cardiovascular, aumenta la resistencia a la insulina y ralentiza el metabolismo, lo que facilita la acumulación de tejido adiposo y eleva la probabilidad de sufrir obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2”, remarca esta IA.

#salud #deporteesvida #bienestar #entrena ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices 🏋️‍♂️❌ “El peso muerto es malo para la espalda” 🧗‍♀️❌ “La escalada es mala para las manos” Pero… ¿sabes lo que de verdad es malo para tus rodillas, tu espalda y tus manos? 👉 El sedentarismo. 💡 Recuperar una lesión deportiva es mucho más fácil que remontar todos los cambios y daños que provoca no moverse. Y si algún día nos lesionamos, que sea por disfrutar de nuestro cuerpo, no por atrofiarlo en el sofá 🛋️. No te compliques. Está escrito en tu ADN 🧬: muévete. 🚀 #muévete

Por otro lado, añade que la inactividad prolongada provoca una pérdida progresiva de la masa muscular y la densidad ósea, derivando en problemas de postura, dolores articulares crónicos y una mayor fragilidad ante posibles lesiones.

¿Cómo aliviar el dolor de espalda?

Teniendo en cuenta lo señalado, el dolor de espalda, el estrés, la disminución en la capacidad de concentración y el deterioro en la calidad del sueño se presentan entre las consecuencias del sedentarismo. Es por eso que Gemini invita a no quedarnos de brazos cruzados.

“El sedentarismo suele debilitar los músculos de la zona media y tensar los flexores de la cadera, lo que sobrecarga la columna lumbar”, advierte la Inteligencia Artificial de Google y, para aliviar esa tensión acumulada por estar mucho tiempo sentado, aconseja estos cuatro ejercicios que son altamente efectivos y fáciles de realizar en casa:

El Gato-Camello (Cat-Cow): Este movimiento mejora la movilidad de la columna vertebral y estira los músculos de la espalda y el cuello.



Cómo hacerlo: Colócate en cuatro puntos (manos y rodillas). Al inhalar, arquea la espalda hacia abajo mirando al techo. Al exhalar, redondea la espalda hacia arriba (como un gato erizado) llevando la barbilla al pecho.

Repeticiones: 10 a 15 ciclos lentos.

Estiramiento del Psoas (Zancada de Caballero): Pasar horas sentado acorta los flexores de la cadera, lo que "tira" de la zona lumbar hacia adelante causando dolor.



Cómo hacerlo: Coloca una rodilla en el suelo y la otra pierna al frente en un ángulo de 90°. Mantén el torso erguido y empuja la cadera suavemente hacia adelante hasta sentir el estiramiento en la parte frontal del muslo de la pierna apoyada.

Duración: 30 segundos por cada lado.

El "Bird-Dog" (Pájaro-Perro): Es fundamental para fortalecer el "core" y los erectores de la columna, lo que da estabilidad a la espalda.



Cómo hacerlo: En posición de cuatro puntos, extiende simultáneamente el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás. Mantén la espalda recta, sin arquearte.

Repeticiones: 10 por cada lado de forma alterna.

Postura del Niño (Child’s Pose): Un estiramiento de relajación que ayuda a descomprimir las vértebras lumbares.

