Los 5 ejercicios que te ayudarán a prevenir el dolor lumbar y mantener una buena espalda

El dolor lumbar se destaca por ser una molestia en la espalda baja, una molestia que, por suerte, puede ser prevenida con ciertos cambios en nuestra rutina diaria, en especial con la aplicación de ejercicio en la jornada.

Para que no sufras de la molestia y puedas mantener una buena espalda, te detallaremos 5 ejercicios que puedes considerar, actividad que te ayudará a estar en buenas condiciones. Toma nota de la información.

¿Qué ejercicio hacer para evitar el dolor lumbar?

Para prevenir el dolor lumbar, es posible hacerlo con ejercicios en casa, opciones con las cuales evitaremos molestias en el futuro y al mismo tiempo se va a lograr mantener una buena espalda. Por lo tanto, debes implementar las siguientes alternativas:

Puente de glúteos : Solamente eleva tu cadera, contra los glúteos, y mantén así unos segundos; baja lentamente y con control.

: Solamente eleva tu cadera, contra los glúteos, y mantén así unos segundos; baja lentamente y con control. Superman : Recuéstate en el suelo boca abajo y estira brazos y piernas del suelo.

: Recuéstate en el suelo boca abajo y estira brazos y piernas del suelo. Postura gato/vaca : En el suelo, colócate en cuatro, curva tu espalda hacia arriba y abajo; te ayudará a estirarte. Ideal para relajar la zona.

: En el suelo, colócate en cuatro, curva tu espalda hacia arriba y abajo; te ayudará a estirarte. Ideal para relajar la zona. Sentadilla con tu peso : Realiza sentadilla; procura bajar la cadera y tener una espalda recta.

: Realiza sentadilla; procura bajar la cadera y tener una espalda recta. Al amanecer: Cuando te despiertes, levántate, separa tus piernas y flexiónalas, junta tus manos por detrás de la cabeza y, finalmente, inclínate manteniendo la postura; lograrás trabajar espalda, abdomen y piernas.

¿Qué provoca el dolor lumbar?

La American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) detalla que las causas del dolor lumbar pueden ser muchos motivos, pero usualmente suele ser por el envejecimiento, la hiperactividad, una lesión discal, degeneración del disco, fractura, la postura o por ciertos padecimientos de salud.

Además de hacer los ejercicios para mantener una buena espalda, es fundamental mantener una buena dieta, hacer posturas propias para la columna y acudir al médico; son factores que nos ayudarán a evitar molestias en el futuro. Siempre consulta con un doctor, ya que podría indicar la razón de la inesperada molestia en tu vida.