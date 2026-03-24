Los 3 mejores ejercicios de bajo impacto que mejoran la salud y protegen las rodillas

La actividad física es uno de los pilares sobre los cuales se puede construir una salud fortalecida. Los expertos precisan que incluir ejercicios físicos entre nuestros hábitos y mantener una alimentación balanceada permiten proteger al organismo y mantenerlo a lo largo del tiempo.

Desde el Instituto Mayo Clinic remarcan que es importante reducir el tiempo que pasamos sentados ya que “mientras más horas estés sentado cada día, mayor será el riesgo de tener problemas metabólicos”. En este punto, sus expertos destacan que cualquier actividad es mejor que ninguna porque “lo más importante es que incorpores la actividad física regular a tu estilo de vida”.

¿Por qué elegir ejercicios de bajo impacto?

Tras lo señalado, se empleó la aplicación Gemini para ahondar en el mundo de la actividad física y sus beneficios para la salud. Es por eso que esta tecnología se enfocó en la importancia de elegir ejercicios de bajo impacto ya que “es una excelente estrategia para proteger la salud articular a largo plazo, porque reducen significativamente la presión sobre las rodillas, caderas y tobillos”.

La IA de Google afirma que elegir ejercicios de bajo impacto es una herramienta versátil que se adapta a cualquier nivel de condición física, permitiendo mantenerse activo de forma placentera y equilibrada durante todas las etapas de la vida.

¿Los mejores ejercicios para mejorar la salud?

Gemini precisó que para fortalecer el cuerpo y mejorar la salud cardiovascular sin comprometer la integridad de las articulaciones, especialmente las rodillas, existen opciones altamente efectivas que combinan resistencia muscular y movilidad.

La Inteligencia Artificial dio a conocer los 3 mejores ejercicios de bajo impacto que podrían traer cambios significativos en nuestra calidad de vida:

Natación o aquaeróbicos: El agua reduce el peso corporal hasta en un 90%, lo que elimina casi por completo el impacto en las rodillas.



Beneficio: Permite trabajar todos los grupos musculares simultáneamente.

Por qué funciona: La resistencia natural del agua fortalece los músculos que rodean la rodilla sin la tensión mecánica que genera el pavimento.

Ciclismo (bicicleta fija o de paseo): El ciclismo es un movimiento de cadena cerrada que proporciona una excelente lubricación a la articulación a través del movimiento de pedaleo.



Beneficio: Mejora la capacidad aeróbica y fortalece los cuádriceps, que son los principales protectores de la rodilla.

Consejo técnico: Asegúrate de que el asiento esté a la altura correcta; una pierna casi extendida en el punto más bajo del pedal evita la presión excesiva en la rótula.

Elíptica: Esta máquina imita el movimiento de correr pero sin el choque contra el suelo.

