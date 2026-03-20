La disciplina más efectiva para reducir el estrés y mejorar el sueño

En la actualidad, el estrés es una de las situaciones que más aquejan a la población mundial. Expertos afirman que posiblemente el estrés esté afectando la salud de muchas personas, aunque estas aun no lo sepan y es por eso que es tan importante tratarlo.

Noticias Ciudad Juárez del 19 de marzo 2026

Desde el Instituto Mayo Clinic afirman que los síntomas del estrés pueden afectar el cuerpo, los pensamientos y sentimientos, y el comportamiento. Conocerlos es un buen punto de partida para comenzar a tratarlo y es aquí en donde aparece la actividad física como una de las grandes aliadas.

El estrés y la actividad física

Los expertos de Mayo Clinic invitan, entre otras acciones, a hacer actividad física con regularidad la mayoría de los días de la semana, como una medida para controlar el estrés. A esto se suman las apreciaciones del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Chile) en las que destacan que el ejercicio no solo tiene un efecto protector para nuestra salud física, sino que también es eficaz para tratar la depresión, la ansiedad, y otros trastornos de salud mental.

@drdaniellopezrosetti ¿Alguna vez pensó que su sufrimiento puede ser estrés? El estrés no se inicia en lo que pasa, sino en cómo lo percibimos. Un mismo hecho puede ser neutro para alguien y un detonante para otro. La clave está en la cadena del estrés: percepción→ cambio de conductas y hábitos → aparición de síntomas → aparición de enfermedad. Si aprendemos a cambiar la forma en que percibimos, cambiamos la forma en que vivimos. El estrés empieza en tu mente, pero también allí podés empezar a controlarlo. Conversamos sobre este tema con @eleonoracole y @josefinagodoy en #TiempoLibre y el cual abordo en profundidad en mi libro “RECETAS para vivir mejor y más tiempo” de @editorialplaneta @somoslacasaok ♬ sonido original - Dr. Daniel López Rosetti

“Las investigaciones muestran que los niveles moderados de ejercicio son los mejores para la mayoría de las personas”, remarcan desde la Unidad de Nutrición Humana (Chile). Desde allí hacen referencia a un estudio llevado a cabo en el Reino Unido que demostró que las personas que desarrollan sus rutinas de ejercicio en una o dos sesiones durante el fin de semana experimentan casi tantos beneficios para la salud física y mental como quienes hacen ejercicio con mayor frecuencia.

¿Qué disciplina reduce el estrés?

Es por todo lo señalado que se le encomendó a la Inteligencia Artificial (IA) ahondar en la bibliografía relacionada con el estrés y la actividad física. El objetivo era conocer qué disciplina deportiva es la más efectiva para controlar el estrés y mejorar el sueño, y la respuesta no se hizo esperar.

“Aunque muchas actividades físicas cansan el cuerpo, el yoga es único porque trabaja directamente sobre la regulación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA), que es el centro de mando de nuestra respuesta al estrés”, respondió la aplicación Gemini. Según esta IA, el yoga es la opción más efectiva para estos dos objetivos por los siguientes motivos:

Reducción del estrés - El "freno de mano" biológico: El yoga combina el movimiento consciente con la respiración diafragmática profunda. Esta combinación activa el nervio vago, el componente principal del sistema nervioso parasimpático.



Bioquímica: Practicar regularmente reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y aumenta la producción de GABA, un neurotransmisor que ayuda a calmar la actividad neuronal excesiva.

Enfoque Mental: Al exigir concentración en las posturas (asanas), interrumpe el ciclo de rumiación mental o los pensamientos intrusivos sobre el trabajo o las obligaciones diarias.

Mejora del sueño - Preparación del terreno: A diferencia de los ejercicios de alta intensidad que pueden elevar la adrenalina y dificultar el descanso si se hacen tarde, el yoga prepara al cuerpo para la transición al sueño:

