Mientras que la Navidad suele estar dominada por los tonos rojos, verdes y dorados, la cena de Nochevieja invita a renovar la paleta cromática del hogar con una estética nocturna, fresca y sofisticada. Para recibir el nuevo año, vestir la mesa de Año Nuevo en azul medianoche y plata se posiciona como la tendencia favorita del interiorismo festivo.

El azul profundo aporta serenidad, elegancia y un aire de gala que evoca el cielo estrellado de medianoche, mientras que los acentos plateados añaden luminosidad, reflejos cristalinos y un toque festivo ideal para el brindis. Lo mejor de esta combinación es que resulta fácil de integrar sobre mantelería blanca o madera natural.

5 ideas elegantes para vestir tu mesa el 31 de diciembre

Camino de mesa azul oscuro con cascada de luces LED plateadas

Extiende un camino de mesa de terciopelo, lino o satén en tono azul medianoche a lo largo de un mante blanca liso. Entreteje en el centro una serie de micro luces LED de alambre plateado acompañadas de pequeñas ramas de eucalipto plateado o follaje nevado.

Ideas elegantes para vestir tu mesa el 31 de diciembre Ideas elegantes para vestir tu mesa el 31 de diciembre

Vajilla en capas con platos base plateados y servilletas anudadas

Coloca un plato base metálico en tono plata cepillada o espejo debajo de tu vajilla blanca tradicional. Dobla servilletas de tela azul marino en forma rectangular y sujétalas con un aro servilletero plateado o un listón delgado satinado con un pequeño cascabel o estrella metálica.

Centros de mesa con velas cónicas azul marino y portavelas de cristal

Agrupa varios candelabros de vidrio transparente o metal plateado de distintas alturas en el centro de la mesa y coloca velas largas y delgadas en tono azul medianoche o azul grisáceo.

5 ideas elegantes para vestir tu mesa el 31 de diciembre 5 ideas elegantes para vestir tu mesa el 31 de diciembre

Copas de brindis decoradas y esferas plateadas en charola de espejo

Coloca una bandeja de espejo o metal plateado en el centro y dispón encima esferas lisas de distintos tamaños en acabado plata brillante, mate y azul cobalto. Puedes complementar atando pequeños lazos de cinta plateada en el tallo de las copas de champán o sidra.

Detalles personalizados con tarjetas de menú o deseos en azul y plata

Imprime tarjetas pequeñas en cartulina azul marino con tipografía plateada o blanca donde se lea el menú de la cena o una frase de buenos deseos para el nuevo año, y colócalas sobre el plato principal acompañadas de una pequeña rama de romero fresco.