Preparar una cena especial durante las fiestas decembrinas no significa destinar una parte importante del presupuesto a comprar accesorios nuevos. Los frascos de vidrio, las esferas que quedaron de años anteriores, las ramas naturales y hasta algunos textiles guardados pueden servir para decorar la mesa sin gastar tanto dinero. Mientras que así puedes tender la cama para que se vea aesthetic.

La clave está en elegir una combinación de dos o tres tonalidades, distribuir los elementos sin saturar el espacio y crear un punto focal que destaque entre los platos y la vajilla. Una de las recomendaciones es adaptar los adornos a las dimensiones del comedor y agrupar elementos en tríos para conseguir equilibrio visual, como lo será con estas 8 decoraciones de árboles de Navidad que estarán en tendencia en este año.

7 ideas de cómo decorar la mesa para la cena de Navidad: estilo elegante sin gastar tanto dineroma para que se vea aesthetic: 4 ideas hermosas que cambiarán tu recámara por completo 7 ideas de cómo decorar la mesa para la cena de Navidad: estilo elegante sin gastar tanto dinero

Ideas para decorar la mesa para la cena de Navidad

1. Frascos de vidrio con ramas naturales: Los envases de mermelada, conservas o café pueden convertirse en pequeños floreros sin necesidad de adquirir recipientes nuevos. Primero, hay que retirar las etiquetas, lavar los frascos y colocar en su interior ramas de pino, ciprés o eucalipto.

2. Bandeja con esferas y velas blancas: Una charola que tengas en casa puede funcionar como base para crear una composición con tres velas cilíndricas, esferas de diferentes tamaños y pequeños adornos dorados.

3. Camino botánico con pino, canela y naranja: Si cuentas con una superficie alargada, puedes colocar ramas de pino, eucalipto o romero a lo largo del centro. Después, incorpora rodajas de naranja deshidratada, pequeñas piñas y astillas de canela para añadir diferentes texturas.

4. Camino de tela con materiales reutilizados: No necesitas comprar un mantel especial para cambiar la apariencia del comedor. Una bufanda tejida, un retazo de tela lisa o un paño de cocina en buen estado pueden funcionar como camino decorativo. Coloca la pieza a lo largo del centro y deja visible una parte de la madera o del material original.

5. Servilleteros con ramas de romero y listones: Una servilleta de tela puede dar una apariencia distinta con un pequeño detalle natural. Dobla cada pieza en forma rectangular, rodea el centro con un listón rojo, verde o dorado y coloca una ramita de romero sobre el nudo. También puedes utilizar cordón de yute para conseguir una presentación rústica. Si tienes piñas pequeñas, puedes añadir una como complemento en cada lugar.

6. Copas invertidas con adornos: Las copas transparentes pueden convertirse en pequeños elementos decorativos si se colocan boca abajo sobre una base firme. Introduce una esfera pequeña, una figura navideña o una ramita artificial dentro de cada recipiente y utiliza la parte superior como soporte para una vela LED.

7. Figuras de cartón con luces LED. Las cajas de empaques pueden aprovecharse para recortar estrellas, árboles pequeños y siluetas de copos de nieve. Dibuja las figuras sobre el cartón, recorta sus contornos y aplica pintura dorada, blanca o plateada. Después, colócalas sobre una base plana y distribuye alrededor una serie de luces LED aptas para interiores.